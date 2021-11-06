Расставание – очень часто непростой процесс, ведь долгое время другой человек был частью жизни.

Психолог, сексолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова объяснила, как оно обычно происходит.

– Расставание с любимым пережить непросто. Для каждого это всегда травма и стресс. Чтобы рана зажила, и человек мог начать новые отношения, он должен пройти пять стадий расставания, – говорит Наталья Ежова.

Стадии

Отрицание

– Когда человек постоянно себе повторяет, что не может быть, что он разошелся с любимым. Он хочет обо всем забыть и считает, что это страшный сон, – добавляет психолог.

Гнев

Во время этой стадии человек начинает сердиться на партнера, который его покинул.

Торг

– Человек начинает договариваться с собой. Он и хочет вернуть отношения, и вроде нет, хочет поговорить с партнером и одновременно отрицает это, — комментирует Наталья Ежова.

Депрессия

Здесь происходит полное осознание, что отношения завершились. Поэтому могут появляться депрессивные настроения.

Принятие

Последней стадией является принятие, когда человек понимает, что это опыт, и впереди будут новые отношения. Появляется внутренняя энергия, которая зарядит на новые начинания.

По ее словам, чтобы минимизировать неприятные последствия после разрыва отношений, нужно определить, на какой стадии человек сейчас находится, и дальше работать с этим.