Розставання – дуже часто непростий процес, адже довгий час інша людина була частиною життя.

Психолог, сексолог реаліті Екси на Новому каналі Наталія Єжова пояснила, як зазвичай воно відбувається.

– Розставання з коханим пережити непросто. Для кожного це завжди травма та стрес. Щоб рана загоїлась, і людина могла розпочати нові стосунки, вона має пройти п’ять стадій розставання, – говорить Наталія Єжова.

Стадії

Заперечення

– Коли людина постійно собі повторює, що не може бути, що вона розійшлася з коханим. Вона хоче про все забути і вважає, що це страшний сон, – додає психолог.

Гнів

Під час цієї стадії людина починає гніватися на партнера, який її полишив.

Торг

– Людина починає домовлятись із собою. Вона і хоче повернути стосунки, й ніби ні, хоче поговорити з партнером і водночас заперечує це, – коментує Наталія Єжова.

Депресія

Тут відбувається цілковите усвідомлення, що стосунки завершилися. Через це можуть з’являтися депресивні настрої.

Прийняття

Останньою стадією є прийняття, коли людина розуміє, що це досвід, і попереду будуть нові стосунки. З’являється внутрішня енергія, яка зарядить на нові починання.

За її словами, щоб мінімізувати неприємні наслідки після розриву стосунків, треба визначити, на якій стадії людина нині перебуває, й надалі працювати з цим.