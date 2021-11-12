Позади осталась долгая рабочая неделя, впереди — выходные, прекрасное время, чтобы расслабиться и восстановить силы. Однако есть категория людей, привыкших постоянно работать и просто не умеющих отключать этот режим.

Но отдых — важен. Если не уделять ему внимание, можно достаточно быстро столкнуться с апатией, общим упадком сил и профессиональным выгоранием.

Советы для тех, кто не умеет отдыхать

понять, что именно расслабляет и приносит удовольствие — хобби, уход за собой, физическая активность или обычное лежание на диване;

запланировать время отдыха — выделить для этого несколько часов или целый день, оно не должно пересекаться с другими делами;

оценить масштаб упущенных возможностей – надо понять, что вы пропустили и что хотели бы наверстать;

заранее приобрести билеты или записаться на процедуры, мастер-классы, это не позволит отказаться от этой идеи в последний момент;

подкорректировать свои ожидания – не стоит ждать, что после отдыха вы вернетесь совсем другим человеком, это просто один из способов провести время и отвлечься от работы и ежедневной рутины.

Специалисты рекомендуют во время отдыха кардинально менять вид деятельности. К примеру, если у вас малоподвижная работа в офисе, то лучше заняться спортом, покататься на велосипеде, сходить в поход. Но если вы активны в течение недели, то можно записаться на косметические процедуры или просто полежать на диване.

Источник: Психологическая поддержка