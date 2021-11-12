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Психология

Не умею расслабляться! Что делать и как заставить себя отдохнуть

12 ноября 2021, 11:20
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
Не умею расслабляться! Что делать и как заставить себя отдохнуть
Источник: Pixabay

Позади осталась долгая рабочая неделя, впереди — выходные, прекрасное время, чтобы расслабиться и восстановить силы. Однако есть категория людей, привыкших постоянно работать и просто не умеющих отключать этот режим.

Но отдых — важен. Если не уделять ему внимание, можно достаточно быстро столкнуться с апатией, общим упадком сил и профессиональным выгоранием.

Советы для тех, кто не умеет отдыхать

  • понять, что именно расслабляет и приносит удовольствие — хобби, уход за собой, физическая активность или обычное лежание на диване;
  • запланировать время отдыха — выделить для этого несколько часов или целый день, оно не должно пересекаться с другими делами;
  • оценить масштаб упущенных возможностей – надо понять, что вы пропустили и что хотели бы наверстать;
  • заранее приобрести билеты или записаться на процедуры, мастер-классы, это не позволит отказаться от этой идеи в последний момент;
  • подкорректировать свои ожидания – не стоит ждать, что после отдыха вы вернетесь совсем другим человеком, это просто один из способов провести время и отвлечься от работы и ежедневной рутины.
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Специалисты рекомендуют во время отдыха кардинально менять вид деятельности. К примеру, если у вас малоподвижная работа в офисе, то лучше заняться спортом, покататься на велосипеде, сходить в поход. Но если вы активны в течение недели, то можно записаться на косметические процедуры или просто полежать на диване.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Отдых , Советы психолога , Психология
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