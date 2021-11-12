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Психологія

Не вмію розслаблятися! Що робити та як змусити себе відпочити

12 Листопада 2021, 11:20
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Не вмію розслаблятися! Що робити та як змусити себе відпочити
Джерело: Pixabay

Позаду лишився довгий робочий тиждень, попереду – вихідні, чудовий час, щоб розслабитися та відновити сили. Однак є категорія людей, які звикли постійно працювати і просто не вміють вимикати цей режим.

Але відпочинок – важливий. Якщо не приділяти йому увагу, можна досить швидко відчути апатію, загальний занепад сил та професійне вигорання.

Поради для тих, хто не вміє відпочивати

  • зрозуміти, що саме розслабляє та приносить задоволення – хобі, догляд за собою, фізична активність чи звичайне лежання на дивані;
  • запланувати час для відпочинку – виділити для цього кілька годин чи цілий день, він не має перетинатися з іншими справами;
  • оцінити масштаб втрачених можливостей – треба зрозуміти, що ви пропустили та що хотіли б надолужити;
  • заздалегідь придбати квитки чи записатися на процедури, майстер-класи, це не дасть змоги відмовитися від цієї ідеї в останню мить;
  • підкоригувати свої очікування – не варто вважати, що після відпочинку ви повернетеся зовсім іншою людиною, це просто один зі способів провести час та відволіктися від роботи та щоденної рутини.
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Загалом фахівці рекомендують під час відпочинку кардинально змінювати вид діяльності. Наприклад, якщо у вас малорухлива робота в офісі, то краще зайнятися спортом, покататися на велосипеді, сходити у похід. Але якщо ви активні протягом тижня, то можна записатися на косметичні процедури чи навіть просто полежати на дивані.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Відпочинок , Поради психолога , Психологія
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