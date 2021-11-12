Позаду лишився довгий робочий тиждень, попереду – вихідні, чудовий час, щоб розслабитися та відновити сили. Однак є категорія людей, які звикли постійно працювати і просто не вміють вимикати цей режим.

Але відпочинок – важливий. Якщо не приділяти йому увагу, можна досить швидко відчути апатію, загальний занепад сил та професійне вигорання.

Поради для тих, хто не вміє відпочивати

зрозуміти, що саме розслабляє та приносить задоволення – хобі, догляд за собою, фізична активність чи звичайне лежання на дивані;

запланувати час для відпочинку – виділити для цього кілька годин чи цілий день, він не має перетинатися з іншими справами;

оцінити масштаб втрачених можливостей – треба зрозуміти, що ви пропустили та що хотіли б надолужити;

заздалегідь придбати квитки чи записатися на процедури, майстер-класи, це не дасть змоги відмовитися від цієї ідеї в останню мить;

підкоригувати свої очікування – не варто вважати, що після відпочинку ви повернетеся зовсім іншою людиною, це просто один зі способів провести час та відволіктися від роботи та щоденної рутини.

Загалом фахівці рекомендують під час відпочинку кардинально змінювати вид діяльності. Наприклад, якщо у вас малорухлива робота в офісі, то краще зайнятися спортом, покататися на велосипеді, сходити у похід. Але якщо ви активні протягом тижня, то можна записатися на косметичні процедури чи навіть просто полежати на дивані.

Джерело: Психологічна підтримка