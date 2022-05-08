Что такое “техники заземления” и почему на них стоит обратить особое внимание людям, которые во время войны уже чувствуют дискомфортные, тягостные последствия в своем психическом поведении.

— Эти техники полезны, когда вы чувствуете сильные эмоции, подавлены или испытываете панические атаки, кошмары или флэшбеки, — объясняют специалисты онлайн-платформы Психологическая поддержка.

Когда использовать методы “заземления”:

чувствуете себя перегруженным;

чувствуете панику или тревогу;

у вас есть флешбэки или навязчивые воспоминания;

чувствуете себя отделенным от мира;

у вас есть желание причинить себе вред.

Умственные техники

Помогут перефокусировать свои мысли:

5-4-3-2-1 . Назовите 5 вещей, которые вы можете увидеть. Назовите 4 вещи, которые вы можете почувствовать мои ноги на полу). Назовите 3 вещи, которые вы можете услышать (движение на улице, пение птиц). Назовите 2 вещи, которые вы чувствуете. Назовите 1 вещь, которую вы можете попробовать;

. Назовите 5 вещей, которые вы можете увидеть. Назовите 4 вещи, которые вы можете почувствовать мои ноги на полу). Назовите 3 вещи, которые вы можете услышать (движение на улице, пение птиц). Назовите 2 вещи, которые вы чувствуете. Назовите 1 вещь, которую вы можете попробовать; игра Азбука . Выберите категорию (например, еда) и придумайте предмет для каждой буквы в алфавите (например, ананас, банан, виноград);

. Выберите категорию (например, еда) и придумайте предмет для каждой буквы в алфавите (например, ананас, банан, виноград); сосредоточьтесь на умственной задаче. Выполните сложную умственную задачу или вычисление. Например, повторите таблицу умножения, скажите алфавит задом наперед, посчитайте несколько сложных сумм (19 x 21 = …);

Выполните сложную умственную задачу или вычисление. Например, повторите таблицу умножения, скажите алфавит задом наперед, посчитайте несколько сложных сумм (19 x 21 = …); образность. Визуализируйте то, что помешает вам сосредоточиться на ваших нежелательных мыслях или чувствах. Например, вы можете представить большой знак СТОП;

Визуализируйте то, что помешает вам сосредоточиться на ваших нежелательных мыслях или чувствах. Например, вы можете представить большой знак СТОП; используйте привязную фразу. Опишите, кто вы, сколько вам лет, дату сегодня, время, где вы сейчас. Например, “Меня зовут Анна, мне 57 лет. Сегодня понедельник, 23 марта, 10 утра, я сижу за кухонным столом”. Вы можете продолжать добавлять детали, пока не почувствуете себя лучше. “Мой чай теплый. Я слышу ветер на улице. У меня сегодня выходной”.

Физические техники

Помогут почувствовать связь со своим телом:

дышите . Обратите внимание на свое дыхание. Вдох через нос и выдох через рот. Положите руки на живот. Наблюдайте, как ваши руки двигаются вверх и вниз, когда вы дышите;

. Обратите внимание на свое дыхание. Вдох через нос и выдох через рот. Положите руки на живот. Наблюдайте, как ваши руки двигаются вверх и вниз, когда вы дышите; коснитесь заземленного объекта . Попробуйте носить с собой небольшой предмет в кармане, куда бы вы ни пошли, например, небольшие камешки. Перебирайте их, когда чувствуете себя перегруженным или раздраженным;

. Попробуйте носить с собой небольшой предмет в кармане, куда бы вы ни пошли, например, небольшие камешки. Перебирайте их, когда чувствуете себя перегруженным или раздраженным; утопите пятки в землю . Сосредоточьтесь и перенесите вес на пятки. Напомните себе, что вы физически связаны с землей. Топайте ногами, если это помогает. Можете попробовать это босиком на мягком коврике;

. Сосредоточьтесь и перенесите вес на пятки. Напомните себе, что вы физически связаны с землей. Топайте ногами, если это помогает. Можете попробовать это босиком на мягком коврике; напрягите и отпустите . Попробуйте сжать и распустить кулаки. Вы также можете напрячь все тело и сосредоточиться на том, чтобы медленно отпускать его, ото лба, челюсти, плеч вплоть до пальцев ног;

. Попробуйте сжать и распустить кулаки. Вы также можете напрячь все тело и сосредоточиться на том, чтобы медленно отпускать его, ото лба, челюсти, плеч вплоть до пальцев ног; коснитесь или удерживайте объекты . Касайтесь или держите различные объекты вокруг вас. Подумайте, что они чувствуют. Или попробуйте схватиться за стул как можно сильнее;

. Касайтесь или держите различные объекты вокруг вас. Подумайте, что они чувствуют. Или попробуйте схватиться за стул как можно сильнее; наклоны и растяжения. Вытяните руки и ноги. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног.

Успокаивающие техники

Помогают почувствовать себя расслабленными и в безопасности:

счастливое место . Подумайте о том, чтобы расслабиться, чувствовать себя в безопасности и быть счастливым. Это может быть реальным или воображаемым. Это может быть тропический пляж, уютная комната с камином высоко на горе, откуда открывается невероятный вид;

. Подумайте о том, чтобы расслабиться, чувствовать себя в безопасности и быть счастливым. Это может быть реальным или воображаемым. Это может быть тропический пляж, уютная комната с камином высоко на горе, откуда открывается невероятный вид; планируйте что-то приятное . Подумайте о любимом деле, которое вас порадует. Например, принять ванну с пеной, вздремнуть под любимым одеялом или поесть вкусную еду;

. Подумайте о любимом деле, которое вас порадует. Например, принять ванну с пеной, вздремнуть под любимым одеялом или поесть вкусную еду; арифмации. Повторяйте утверждение или запишите его. Например, “Я сильная”, “Я справлялся/-лась с этим раньше”, “Это тоже пройдет”, “Сейчас я в безопасности”;

Повторяйте утверждение или запишите его. Например, “Я сильная”, “Я справлялся/-лась с этим раньше”, “Это тоже пройдет”, “Сейчас я в безопасности”; доброта к себе. Подбадривайте себя, можете повторять про себя или записать. Например, “Я имею значение”, “Мне тяжело, но я переживу это”, “Я очень стараюсь и получается очень хорошо”.

Источник: Психологическая поддержка