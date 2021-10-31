На данный момент не только психологи, а и обыватели стали чаще использовать термин “созависимые отношения”. Любому проявлению зависимости в отношениях чуть ли не каждый под видом эксперта ставит “диагноз” созависимость. Так ли все на самом деле и нужно ли разрывать такие отношения?

Давайте разбираться, ведь у медали, как известно – две стороны.

Для начала стоит понять, что же такое зависимость. Все в нашем мире так или иначе зависит одно от другого: жизнь на Земле от воздуха, света и воды, в математике – одна величина от другой, новорожденный от своей матери и так далее. То есть зависимость как таковая – это естественно и научно объяснимо.

И если говорить об отношениях между людьми, здоровая зависимость необходима для построения и поддержания близких связей. Тем не менее, здоровая зависимость подразумевает баланс.

Для большего понимания данного термина можно представить ситуацию: вы устали, мало что успеваете, голова гудит от незаконченных дел, жалеете о том, что в сутках не 48 часов. А дома вам выносят мозг и все, о чем вы сейчас мечтаете – это расслабиться, тем более, что сегодня, например, еще и вечер пятницы. Что вы выберите: выпить бокал вина, заняться медитацией, пойти на тренировку или что-то еще? Ответили?

Допустим, ваш ответ – выпить. Вы достигли приятного расслабления и симптомы раздражения ушли. А теперь вернемся к понятию зависимости – если состояния расслабления вы можете достичь только путем приема алкоголя, то у вас зависимость. Если же вы можете сознательно выбирать, как расслабиться другим способом, тогда зависимости нет.

Простыми словами, зависимость – это отказ от выбора, и главное — отсутствие ответственности. Человек то и дело занимается перекладыванием ответственности за принятие решений на пагубное занятие, которое по началу дарит приятное расслабление, а позже – приносит одни страдания и проблемы. А ситуации, которые требуют внимания и разрешения, никуда не уходят, так же, как и ответственность, которую зависимый человек все время перекладывает.

С зависимостью разобрались, а что же с созависимыми отношениями? Как понять, что на данный момент вы находитесь в них и каковы возможные последствия этого?

С отношениями так же: для удовлетворения какой-либо своей потребности вам необходим человек. На начальном этапе вы проецируете на него качества, которых нет в вас самих, постепенно идеализируя партнера, попадаете в зависимость от него.

И так же, как с обычной зависимостью, поначалу вы находитесь в эйфории от, казалось бы, такого счастья, а когда осознаете, что данных качеств в нем нет, проваливаетесь в разочарование и депрессию. И это не единственные последствия созависимых отношений.

Идеализация партнера и проекция — не единственные маркеры созависимых отношений, к ним также относятся:

неопределенная ответственность. Вы либо взяли ее в полном объеме за двоих (взваливаете на себя роль спасателя), либо переложили на плечи партнера;

необозначенные границы. Вы либо находитесь в роли жертвы, действуя в ущерб своим потребностям, вам сложно отказывать людям, сложно отстоять свое мнение, либо, наоборот, вы нарушаете чужие личные границы. Но поскольку агрессоры не стремятся выйти из созависимых отношений, мы не будем детально рассматривать механизм нарушения ими личных границ своих жертв;

наличие четко обозначенных ролей: агрессор и жертва – один доминирует, другой подчиняется;

манипуляции – то есть удовлетворение своих потребностей путем непрямых действий, просьб;

попытки подавить эмоции и чувства;

один из партнеров прикладывает много усилий для того, чтобы изолировать другого от людей;

жертва боится выйти из отношений;

наблюдается негативное восприятие будущего;

жертва находится преимущественно в подавленном состоянии;

травмирование личности: эмоциональное насилие (абьюз), попытки искажения фактов и восприятия жертвы (газлайтинг).

Что характерно для таких отношений, так это постоянный и зачастую необоснованный поток критики со стороны доминирующего партнера (агрессора) в сторону подчиняющегося — жертвы. У данного явления есть названия, которые в модальности психоанализа обозначают “отзеркаливанием”, а в НЛП – спонсорством.

Суть этого эффекта такова: если вы находитесь в длительных деструктивных отношениях со своим партнером и в свой адрес слышите лишь оскорбления, унижения, если отсутствуют теплота и поддержка, а есть только обесценивание, то вы со временем поверите в эти слова и будете транслировать именно такое поведение и подтверждать данную критику, чем и объясняется “негативное спонсорство”.

Последствия “отзеркаливания” — это подавленное психоэмоциональное состояние, что в свою очередь влияет на биохимию, а она на физиологию, а последняя на психику и так по кругу: одно травмирует другое. Именно для того, чтобы ваше психоэмоциональное состояние не подрывало еще и ваше физическое здоровье, необходимо своевременно реагировать на первые “звоночки” попыток травмировать ваше Я и подорвать веру в собственные силы.

Любите себя и заботьтесь о своем психическом здоровье, как и о физическом, ведь они тесно связаны между собой и “неполадки” в одном – влекут последствия в другом.

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