Наразі не тільки психологи, а й пересічні громадяни стали часто використовувати термін “співзалежні стосунки”. Будь-якому прояву залежності у стосунках мало не кожен, під виглядом експерта, ставить “діагноз” співзалежність. Чи так це насправді і чи треба розривати такі стосунки?

Давайте розбиратися, адже у медалі, як відомо – дві сторони.

Для початку, варто зрозуміти, що ж таке залежність. Все в нашому світі так чи так залежить одне від іншого: життя на Землі від повітря, світла і води, в математиці – одна величина від іншої, новонароджений від своєї матері і так далі. Тобто залежність як така – це природно і науково обґрунтовано.

І якщо говорити про стосунки між людьми, здорова залежність необхідна для побудови і підтримки близьких зв’язків. Проте здорова залежність – це баланс.

Для більшого розуміння цього терміну можна уявити ситуацію: ви відчуваєте втому, мало що встигаєте, голова гуде від незакінчених справ, шкодуєте, що в добі не 48 годин. Ще й вдома вам виносять мізки і все, про що ви зараз мрієте – це розслабитися, тим паче, що сьогодні, наприклад, ще й вечір п’ятниці. Що ви оберете: випити келих вина, зайнятися медитацією, піти на тренування або щось іще? Відповіли?

Припустимо, ваша відповідь – випити. Ви досягли приємного розслаблення і симптоми роздратування зникли. А тепер повернемося до поняття залежності – якщо стану розслаблення ви можете досягти тільки шляхом прийому алкоголю, то у вас залежність. Якщо ж ви можете свідомо вибирати, як розслабитися в інший спосіб, то залежності немає.

Простими словами, залежність – це відмова від вибору, і головне – відсутність відповідальності. Людина раз у раз займається перекладанням відповідальності за прийняття рішень на згубне заняття, яке спочатку дарує приємне розслаблення, а пізніше – приносить одні страждання та проблеми. А ситуації, які вимагають уваги і вирішення, нікуди не зникають, разом із відповідальністю, яку залежна людина весь час перекладає.

З залежністю розібралися, а що зі співзалежними стосунками? Як зрозуміти, що наразі ви перебуваєте в них і які можливі наслідки цього?

Зі стосунками так само: для задоволення будь-якої своєї потреби вам необхідна людина. На початковому етапі ви проектуєте на неї якості, яких немає в вас самих, поступово ідеалізуючи партнера, потрапляєте в залежність від останнього.

І, як і зі звичайною залежністю, спочатку ви перебуваєте в ейфорії від, здавалося б, такого щастя, а коли усвідомлюєте, що цих якостей у партнері немає, провалюєтеся в розчарування і депресію. І це не єдині наслідки співзалежних стосунків.

Ідеалізація партнера і проекція – не єдині маркери співзалежних стосунків, до них також належать:

невизначена відповідальність. Або ви взяли повну відповідальність за двох (звалюєте на себе роль рятівника), або переклали на плечі партнера;

невизначені кордоні. Ви або перебуваєте у ролі жертви, діючи на шкоду своїм потребам, вам складно відмовляти людям, складно відстояти свою думку, або, навпаки, ви порушуєте чужі особисті кордони. Але оскільки агресори не прагнуть вийти зі співзалежних стосунків, ми не будемо детально розглядати механізм порушення ними особистих кордонів своїх жертв;

наявність чітко визначених ролей: агресор і жертва – один домінує, інший підкорюється;

маніпуляції – тобто задоволення своїх потреб шляхом непрямих дій, прохань;

намагання придушити емоції і почуття;

докладання одним із партнерів зусиль для того, щоб ізолювати іншого від людей;

жертва боїться вийти зі стосунків;

спостерігається негативне сприйняття майбутнього;

жертва перебуває переважно в пригніченому стані;

травмування особистості: емоційне насильство (аб’юз), спроби спотворення фактів і сприйняття жертви (газлайтинг).

Що характерно для таких стосунків, то це постійний і зазвичай необґрунтований потік критики з боку домінуючого партнера (агресора) в бік того, хто підкорюється – жертви. У цього явища є назви, які в модальності психоаналізу позначають “віддзеркалювання”, а в НЛП – спонсорство.

Суть цього ефекту така: якщо ви перебуваєте в тривалих деструктивних стосунках зі своїм партнером і на свою адресу чуєте лише образи, приниження, якщо відсутні тепло і підтримка, а є тільки знецінення, то ви з часом повірите в ці слова і транслюватимете саме таку поведінку. Тим самим будете підтверджувати цю критику, чим і пояснюється “негативне спонсорство”.

Наслідки “віддзеркалювання” – це пригнічений психоемоційний стан, що впливає на біохімію, а вона на фізіологію, а остання – на психіку і так по колу: одне травмує інше. Саме для того, щоб ваш психоемоційний стан не підривав ще й ваше фізичне здоров’я, необхідно своєчасно реагувати на перші “дзвіночки” спроб травмувати ваше Я і підірвати віру в себе та свої сили.

Любіть себе і дбайте про своє психічне здоров’я, як і про фізичне, адже вони тісно пов’язані, і “несправності” в одному тягнуть за собою наслідки в іншому.

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