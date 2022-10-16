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Психология

Токсичные отношения и абьюз: психология объясняет, в чем разница

16 октября 2022, 18:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психологічне насилля, сварка, пара, розлучення
Источник: Pexels

Если ваши отношения насыщены негативом, задумайтесь: возможно, пора, наконец, что-то изменить.

Токсичные отношения – те, которые наполнены негативными эмоциями: страхом, чувством вины, стыдом, угнетением. А абьюзивные — это форма насилия, в том числе физического и психологического. Как их распознать и чем они отличаются, рассказала психолога и участник реалити Пара на миллион на Новом канале Катя Гурская.

Катя Гурська

Фото Катя Гурская

— Токсичные отношения — такие, в которых партнеры истощают друг друга, но в их основе нет давления и желания покорить. Это главное их отличие от абьюза, — отметила Катя.

В токсических отношениях жертва и агрессор могут меняться ролями, а в абъюге – никогда! Если абьюз – это сознательное желание покорить партнера, то в основе токсичных отношений могут быть бессознательные мотивы и нет системности.

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Что характерно для токсических отношений:

  • часто негатива больше, чем позитива;
  • отсутствие поддержки и понимания;
  • нарушение границ;
  • взаимные образы;
  • враждебность, критика;
  • зависть успехам партнера;
  • сарказм;
  • обесценивание;
  • игнорирование потребностей партнера (в том числе финансовых).

Как только начинается системное злоупотребление, жестокое обращение и исчезает смена ролей — значит, токсичные отношения переросли в абьюз.

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Если вы поняли, что стали жертвой таких отношений, не бойтесь обратиться к психологу, который поможет оценить ситуацию и изменить жизнь к лучшему.

Источник
Новый канал
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