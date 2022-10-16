Якщо ваші стосунки насичені негативом, замисліться: можливо, час нарешті щось змінити.

Токсичні стосунки — ті, які наповнені негативними емоціями: страхом, відчуттям провини, соромом, пригніченням. А аб’юзивні — це форма насильства, зокрема фізичного та психологічного. Як їх розпізнати та чим вони відрізняються, розповіла психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Катя Гурська.

— Токсичні стосунки — це такі, в яких партнери виснажують одне одного, але в їх основі немає тиску та бажання підкорити. Це головна їх відмінність від аб’юзу, — зауважила Катя.

У токсичних стосунках жертва й агресор можуть мінятися ролями, а в аб’юзі — ніколи! Якщо аб’юз — це свідоме бажання підкорити партнера, то в основі токсичних стосунків можуть бути несвідомі мотиви й немає системності.

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Що характерно для токсичних стосунків:

часто негативу більше, ніж позитиву;

відсутність підтримки та розуміння;

порушення кордонів;

взаємні образи;

ворожість, критика;

заздрість успіхам партнера;

сарказм;

знецінювання;

ігнорування потреб партнера (зокрема фінансових).

Щойно починається системне зловживання, жорстоке поводження і зникає зміна ролей — значить, токсичні стосунки переросли в аб’юз.

Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою таких стосунків, не бійтеся звернутися до психолога, який допоможе оцінити ситуацію та змінити життя на краще.