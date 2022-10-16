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Психологія

Токсичні стосунки і аб’юз: психологиня пояснює, в чому різниця

16 Жовтня 2022, 18:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
психологічне насилля, сварка, пара, розлучення
Джерело: Pexels

Якщо ваші стосунки насичені негативом, замисліться: можливо, час нарешті щось змінити.

Токсичні стосунки — ті, які наповнені негативними емоціями: страхом, відчуттям провини, соромом, пригніченням. А аб’юзивні — це форма насильства, зокрема фізичного та психологічного. Як їх розпізнати та чим вони відрізняються, розповіла психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Катя Гурська.

Катя Гурська

Фото Катя Гурська

— Токсичні стосунки — це такі, в яких партнери виснажують одне одного, але в їх основі немає тиску та бажання підкорити. Це головна їх відмінність від аб’юзу, — зауважила Катя.

У токсичних стосунках жертва й агресор можуть мінятися ролями, а в аб’юзі — ніколи! Якщо аб’юз — це свідоме бажання підкорити партнера, то в основі токсичних стосунків можуть бути несвідомі мотиви й немає системності.

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Що характерно для токсичних стосунків:

  • часто негативу більше, ніж позитиву;
  • відсутність підтримки та розуміння;
  • порушення кордонів;
  • взаємні образи;
  • ворожість, критика;
  • заздрість успіхам партнера;
  • сарказм;
  • знецінювання;
  • ігнорування потреб партнера (зокрема фінансових).

Щойно починається системне зловживання, жорстоке поводження і зникає зміна ролей — значить, токсичні стосунки переросли в аб’юз.

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Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою таких стосунків, не бійтеся звернутися до психолога, який допоможе оцінити ситуацію та змінити життя на краще.

Джерело
Новий канал
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