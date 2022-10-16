Якщо ваші стосунки насичені негативом, замисліться: можливо, час нарешті щось змінити.
Токсичні стосунки — ті, які наповнені негативними емоціями: страхом, відчуттям провини, соромом, пригніченням. А аб’юзивні — це форма насильства, зокрема фізичного та психологічного. Як їх розпізнати та чим вони відрізняються, розповіла психологиня та учасниця реаліті Пара на мільйон на Новому каналі Катя Гурська.
— Токсичні стосунки — це такі, в яких партнери виснажують одне одного, але в їх основі немає тиску та бажання підкорити. Це головна їх відмінність від аб’юзу, — зауважила Катя.
У токсичних стосунках жертва й агресор можуть мінятися ролями, а в аб’юзі — ніколи! Якщо аб’юз — це свідоме бажання підкорити партнера, то в основі токсичних стосунків можуть бути несвідомі мотиви й немає системності.
Що характерно для токсичних стосунків:
- часто негативу більше, ніж позитиву;
- відсутність підтримки та розуміння;
- порушення кордонів;
- взаємні образи;
- ворожість, критика;
- заздрість успіхам партнера;
- сарказм;
- знецінювання;
- ігнорування потреб партнера (зокрема фінансових).
Щойно починається системне зловживання, жорстоке поводження і зникає зміна ролей — значить, токсичні стосунки переросли в аб’юз.
Якщо ви зрозуміли, що стали жертвою таких стосунків, не бійтеся звернутися до психолога, який допоможе оцінити ситуацію та змінити життя на краще.