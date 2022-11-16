Толерантность – это не уступка, снисходительность или попустительство, а прежде всего признание универсальных прав и основных свобод человека. Не исключение – взаимоотношения на уровне врача и пациента.
Пациент имеет право на доброжелательное отношение со стороны медицинских работников независимо от состояния здоровья, анатомо-физиологических особенностей, возраста, национальности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и т.д.
В то же время и врач или любой другой медицинский работник имеют право на толерантное отношение со стороны пациента. Важно строить отношения таким образом, чтобы не прибегать к стереотипам, а наоборот — помогать их преодолевать.
В ряде пакетов услуг Программы медицинских гарантий к медучреждениям есть требование – толерантное отношение к пациенту.
В частности, к людям с туберкулезом, ВИЧ – то есть тем пациентам, которые стигматизируются обществом, но нуждаются в лечении и толерантном отношении. Также это люди с психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления опиоидов – для которых предусмотрен пакет заместительной поддерживающей терапии.
Источник: НСЗУ