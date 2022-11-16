Толерантність – це не поступка, поблажливість чи потурання, а передусім, визнання універсальних прав та основних свобод людини. Не виняток – взаємини на рівні лікар та пацієнт.

Пацієнт має право на доброзичливе ставлення з боку медичних працівників, незалежно від стану здоров’я, анатомо-фізіологічних особливостей, віку, національності, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації тощо.

Водночас і лікар, або будь-який інший медичний працівник, має право на толерантне ставлення з боку пацієнта. Важливо будувати стосунки таким чином, щоб не вдаватись до стереотипів, а навпаки – допомагати їх долати.

Зараз дивляться

У низці пакетів послуг Програми медичних гарантій до медзакладів є вимога – толерантне ставлення до пацієнта.

Зокрема до людей з туберкульозом, ВІЛ – тобто тих пацієнтів, які стигматизуються суспільством, але потребують лікування і толерантного ставлення. Також це люди з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів – для яких передбачений пакет замісної підтримувальної терапії.

Джерело: НСЗУ