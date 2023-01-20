На протяжении последних недель мы испытали несколько больших потрясений.

Сначала Днепр – вражеская ракета попала в многоэтажку. Погибло много людей.

Сейчас смотрят

Не успели мы оправиться от этой трагедии, как в Броварах случилась новая: вертолет упал на детский сад. Погибло руководство МВД и один ребенок, а многие местные жители получили ожоги.

Теперь родители боятся вести своих детей в садик, а дети — отходить от родителей.

Как преодолеть этот страх? Как выдержать эти эмоциональные качели, рассказала психоаналитик Анна Кушнарук.

– После каждой трагедии нужно дать себе время на заживление. Будет период, когда родители не смогут водить детей в садик, когда невозможно будет оторвать их от себя.

К сожалению, эти трагедии происходят в нашей жизни почти регулярно. Это влияет и будет влиять на нас еще некоторое время.

Да, какое-то время будет страшно, что доверили ребенка кому-то, обстоятельствам. Психоаналитик рассказывает, что эти последствия будут продолжаться около месяца.

– Но потребность жить будет брать верх. Потому что ребенок рано или поздно скажет, что я хочу к своим друзьям. И здесь родители будут переключаться на внутренний интерес своих детей.

Анна Кушнарук считает, что нужно сегодня позволить себе быть осмотрительными. Позволить себе бояться, потому что социализация все равно победит, и мы будем жить дальше.

А как родителям, чьи дети погибли, это пережить?

— Это действительно нужно пережить: горевание, злоба – все стадии заживления, — объясняет Кушнарук. – Поэтому можно позволить себе думать, что не знаешь, как жить и поступать. Это ведь одна из стадий переживания внутренней трагедии.

Как себе помогать?

– Во-первых, никогда не нужно ставить вопрос За что? Отменить мнение, что это наказание. Это ослабляет человека.

Выход из этой ситуации – это максимальная деятельность. Человек, узнающий о трагической новости, либо закрывается и боится, либо начинает искать людей, которым сейчас тоже нужна помощь: словом, материально или физической работой. Деятельность растормаживает человека, который сидит и думает, как жить, что будет, за что, зачем.

Как общаться с пережившими трагедию?

Еще один вопрос возникает в ситуации, когда произошла трагедия: как общаться с людьми, пережившими утрату? Как не перейти ту границу, когда своей помощью можно навредить?

— Прежде всего никогда не спрашивайте, как ты. Человек в такой ситуации – никак, – советует психоаналитик. – Он не может оценить свое состояние. Он даже не желает говорить с кем-либо. Это нужно учитывать.

Лучше всего дать человеку понять, что вы рядом, что вы на связи. Придет время, и он сам может вам позвонить.

Не нужно говорить, я тебя понимаю. Никто не может понять человека в горе, потому что горе каждый понимает и переживает совершенно индивидуально.

Мы будем так жить еще какое-то время. И мы должны быть тактичными друг к другу.

Как избавиться от напряжения?

Если в начале войны все консолидировались, что-то делали, помогали друг другу, то сейчас все чаще возникают конфликты дома и на работе.

Или люди становятся апатичными, иногда друзья перестают общаться, замыкаются. Что делать в этих случаях? Давать выход эмоциям? Но это иногда выглядит неприлично.

– То, что накопилось, все равно вылезет. И часто не там, где нужно, – говорит Анна Кушнарук. – Не обязательно все переводить в ссору. Лучше выйдите на улицу и походите.

Направьте накопившуюся энергию на движение. Это лучший способ сбросить негатив безопасно.