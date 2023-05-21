Группа психологов из Хельсинкского университета в ходе экспериментов открыла умный новый способ обнаружения нарциссизма в человеке.

В своем исследовании группа измерила физические реакции на определенные раздражители у людей, идентифицированных как обладающие нарциссической личностью.

Люди с нарциссической личностью видят мир как продолжение себя, и из-за этого они считают потребности других менее важными. Было замечено, что нарциссы, как правило, упрямы и завистливы, и их поведение предполагает, что они чувствуют себя вправе получить все, что хотят.

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Психологи также обнаружили, что такие черты могут доставлять человеку неудобство, и что окружающие обычно негативно реагируют на такое поведение.

Они также отмечают, что нарциссические черты могут быть проблематичными для отношений, и по этой причине они предложили, чтобы ненарциссы научились идентифицировать людей с такой личностью, прежде чем вступать с ними в серьезные отношения.

Конечно, не всегда легко распознать нарциссизм в другом человеке, особенно при первой встрече. В этой новой попытке исследователи нашли тонкую подсказку, которая может помочь в таких ситуациях.

Исследователи набрали 57 человек, ранее идентифицированных как обладающие нарциссической личностью. Каждому было предложено выполнить ряд сложных когнитивных задач. Исследователи прикрепили датчики к частям лица испытуемых.

Затем добровольцев попросили выслушать критику их выступления. Некоторые получили высокую оценку, другие — нейтральный отзыв, а третья группа — отрицательный. Затем всех добровольцев спросили, что они думают о задачах, которые они выполняли, и о полученных отзывах.

Исследователи обнаружили, что те добровольцы, которые получили плохие отзывы, бессознательно демонстрировали скрытые реакции лицевых мышц — крошечные движения лбом и мышцами, используемыми для улыбки. Но это длилось всего долю секунды. В покере такая реакция известна как “телл”.

Для людей, рассматривающих возможность налаживания отношений с кем-либо, это может считаться предупреждающим знаком.