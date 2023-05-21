Група психологів із Гельсінського університету під час експериментів відкрила розумний новий спосіб виявлення нарцисизму в людині.

У своєму дослідженні група виміряла фізичні реакції на певні подразники у людей, ідентифікованих як такі, що мають нарцисичну особистість.

Люди з нарцисичною особистістю бачать світ як продовження себе, і через це вони вважають потреби інших менш важливими. Було помічено, що нарциси, як правило, вперті й заздрісні, і їхня поведінка передбачає, що вони відчувають себе вправі отримати все, що хочуть.

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Психологи також виявили, що такі риси можуть приносити людині незручність, і що оточуючі зазвичай негативно реагують на таку поведінку.

Вони також зазначають, що нарцисичні риси можуть бути проблематичними для стосунків, і з цієї причини вони запропонували, щоб ненарциси навчилися ідентифікувати людей з такою особистістю, перш ніж вступати з ними в серйозні стосунки.

Звичайно, не завжди легко розпізнати нарцисизм в іншій людині, особливо під час першої зустрічі. У цій новій спробі дослідники знайшли тонку підказку, яка може допомогти в таких ситуаціях.

Дослідники набрали 57 осіб, раніше ідентифікованих як такі, що мають нарцисичну особистість. Кожному було запропоновано виконати низку складних когнітивних завдань. Дослідники прикріпили датчики до частин обличчя випробовуваних.

Потім добровольців попросили вислухати критику їхнього виступу. Деякі отримали високу оцінку, інші – нейтральний відгук, а третя група – негативний. Потім усіх добровольців запитали, що вони думають про завдання, які вони виконували, і про отримані відгуки.

Дослідники виявили, що ті добровольці, які отримали погані відгуки, несвідомо демонстрували приховані реакції лицьових м’язів – крихітні рухи чолом і м’язами, що використовуються для посмішки. Але це тривало лише частку секунди. У покері така реакція відома як “телл”.

Для людей, які розглядають можливість налагодження стосунків із ким-небудь, це може вважатися попереджувальним знаком.