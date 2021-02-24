Разрыв отношений всегда приводит к стрессовому состоянию. Иногда трудно воспринимать реальность из-за невыносимой боли расставания с близким человеком. Однако, как долго будет продолжаться эта боль, зависит от человека.

Психолог Ирина Щербак дала советы читателям Фактов ICTV, как пережить расставание для мужчин и женщин, и как жить дальше после отношений.

— Как психолог я всегда рекомендую попробовать спасти отношения, прибегнув к семейной терапии, если они не являются токсичными (физическое и моральное насилие). Многие пары сомневаются перед расставанием, разводом, некоторые даже сходятся, чтобы снова через некоторое время разойтись, — отметила психолог.

По ее словам, расставаться стоит тогда, когда отношения исчерпали себя и люди уверены, что сделали все возможное, чтобы остаться вместе.

Однако, если все же случилось так, что люди разорвали отношения, то лучше проходить этот этап с поддержкой специалиста, с помощью психотерапии. Если же нет возможности пойти к психологу, то можно взять на заметку его советы.

Советы для женщин

Щербак советует не искать новых отношений сразу после расставания.

— Лучше, чтобы у вас было время проанализировать прошлые отношения и сделать выводы, — утверждает психолог.

Найдите время для себя, начните знакомиться с новой собой после разрыва и изучать себя. Также положительно влияет поиск нового хобби или увлечения.

— Отдохните, ведь женщины порой забывают о себе в браке, отдавая все семье, — говорит специалист.

Советы для мужчин

Часто мужчины после расставания или развода погружаются в ночные вечеринки, запивая моральную боль алкоголем и часто меняют партнерш.

— Не стоит этого делать с целью самоутвердиться. Также не лучшим решением будет запереться от всего внешнего мира. Запишитесь в спортзал, или начните бегать по утрам, — советует психолог.

Физические нагрузки позволят выпустить гнев на весь мир. Работа же поможет мужчине сфокусироваться на деле, а не на бывших отношениях.

Поэтому можно заняться чем-то, что приносит радость и удовольствие, но также важно не забывать об отдыхе.

Почему мужчины избегают серьезных отношений

Существует не так много причин, почему мужчины опасаются быть решительными и ответственными в личной жизни.

Главная причина банальная, но честная: это отсутствие чувств и еще ряд причин, которые связаны с желаниями человека и воспитанием. Ошибкой будет требовать от партнера обещать любовь и крепкие отношения на всю жизнь.

Однако важно правильно намекнуть, что вам небезразлично ваше будущее, и обсудить (или спланировать) следующие несколько лет.

Подробнее о том, почему мужчины избегают серьезных отношений, читайте на Фактах ICTV.