У многих после коронавирусной болезни наблюдается тревога или депрессия. Впрочем, даже не переболев, а всего лишь читая сводки Минздрава и новости о распространении инфекции, можно ощутить тревожность. Потому что все новости о пандемии излучают негатив и страх.

Психолог и психотерапевт Алина Дейнека рассказывает, почему тревожащиеся люди пострадали во время пандемии больше всех, как помочь себе и родным преодолеть тревожность, и почему ходить к психотерапевту – не означает быть больным.

— Человеку, который испытывает тревогу, может помочь психотерапевт, — настаивает Алина Дейнека. – Только специалист может определить, у вас тревожность или тревожное расстройство.

Как отличить тревогу от тревожного расстройства?

— Нужно проанализировать, когда, при каких обстоятельствах возникает ощущение тревоги, — объяснят психолог. – Например, вы идете ночью одна по темному переулку и тревожитесь. Это рациональное чувство тревоги. В таких условиях действительно что-то может произойти.

Но если ваш мозг настойчиво ищет подтверждение того, что вы тревожитесь не зря, и что с вами определенно может что-то произойти, то это, скорее всего, тревожное расстройство.

И в период пандемии Covid-19 у многих возникает именно тревожное расстройство. Ведь человек боится заболеть, попасть в больницу и умереть в конце концов от инфекции.

— Постарайтесь проанализировать ситуацию, — советует Алина Дейнека. – насколько реально заболеть в тех условиях, в которых вы находитесь. Что нужно сделать, чтобы болезнь не коснулась вас.

И даже если вы уже заболели, и есть подтверждение, что это коронавирус, не стоит погружаться с головой в тревогу. Раз