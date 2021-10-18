У багатьох після коронавірусної хвороби спостерігається тривога або депресія. Втім, навіть не перехворівши, а всього лише читаючи зведення МОЗ і новини щодо поширення інфекції, можна відчути тривожність. Тому що всі новини про пандемію випромінюють негатив і страх.

Психологиня і психотерапевтка Аліна Дейнека розповідає, чому люди, що тривожаться, постраждали під час пандемії найбільше, як допомогти собі та рідним подолати тривожність, і чому ходити до психотерапевта – не означає бути хворим.

– Людині, яка відчуває тривогу, може допомогти психотерапевт, – наголошує Аліна Дейнека. – Тільки фахівець може визначити, у вас тривожність або тривожний розлад.

Як відрізнити тривогу від тривожного розладу?

– Потрібно проаналізувати, коли, за яких обставин виникає відчуття тривоги, – пояснює психолог. – Наприклад, ви йдете вночі одна темним провулком і тривожитеся. Це раціональне почуття тривоги. У таких умовах дійсно щось може статися.

Але якщо ваш мозок наполегливо шукає підтвердження того, що ви тривожитеся недарма, і що з вами безумовно може щось статися, то це, швидше за все, тривожний розлад.

І в період пандемії Covid-19 у багатьох виникає саме тривожний розлад. Адже людина боїться захворіти, потрапити до лікарні та померти від інфекції.

– Постарайтеся проаналізувати ситуацію, – радить Аліна Дейнека. – наскільки реально захворіти у тих умовах, в яких ви перебуваєте. Що потрібно зробити, щоб хвороба не торкнулася вас.

І навіть якщо ви вже захворіли, маєте підтвердження, що це коронавірус, не варто занурюватися з головою у тривогу. Якщо хвороба вже є, потрібно діяти – лікуватися.