У разных людей психика по-разному реагирует на стрессовые события. О том, как организм защищается от стресса, рассказала психолог Анна Стасюк.
– Одним из защитных механизмов психики является диссоциация, когда человеку кажется, что все это происходит не с ним, а с кем-то другим, – пояснила Анна. – Таким образом психика оберегает нас от чрезмерных негативных эмоций.
Основные характеристики диссоциации:
- потеря ощущения времени,
- изменения в эмоциональной экспрессии,
- чувство утраты контроля за поведением,
- изменение приоритетности событий в прошлом и настоящем,
- нарушение восприятия,
- высокая восприимчивость к внушению.
Диссоциации подвержены люди, которые неоднократно переживали психические травмы на протяжении жизни.
Диссоциация может приводить к изменению идентичности человека и раздвоению личности. Часто встречается временная амнезия.
Если по возвращении в нормальную жизнь вы стали замечать за собой или кем-то из своих родственников следующие симптомы:
- резкое изменение настроения (веселое — агрессивное);
- потеря памяти в отношении конкретных ситуаций (человек искренне не понимает, о чем вы говорите);
- понижение слуха и зрения;
- высокая тревожность (тремор, сильное сердцебиение);
- онемение;
- нарушение походки,
то лучше всего обратиться к психотерапевту.
Самым трудным испытанием при этом является осознание человеком проблем собственной психики, что может привести к раздвоению личности. Своевременное обращение к психотерапевту поможет не допустить осложнений.
В работе с диссоциацией чаще всего выбирают гештальт-терапию, психоанализ, арттерапию, рациональную терапию и т.д.
Следите за своим настроением и здоровьем. Не пропускайте тревожных симптомов.
Источник: Психологическая поддержка