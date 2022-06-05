У разных людей психика по-разному реагирует на стрессовые события. О том, как организм защищается от стресса, рассказала психолог Анна Стасюк.

– Одним из защитных механизмов психики является диссоциация, когда человеку кажется, что все это происходит не с ним, а с кем-то другим, – пояснила Анна. – Таким образом психика оберегает нас от чрезмерных негативных эмоций.

Основные характеристики диссоциации:

потеря ощущения времени,

изменения в эмоциональной экспрессии,

чувство утраты контроля за поведением,

изменение приоритетности событий в прошлом и настоящем,

нарушение восприятия,

высокая восприимчивость к внушению.

Диссоциации подвержены люди, которые неоднократно переживали психические травмы на протяжении жизни.

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Диссоциация может приводить к изменению идентичности человека и раздвоению личности. Часто встречается временная амнезия.

Если по возвращении в нормальную жизнь вы стали замечать за собой или кем-то из своих родственников следующие симптомы:

резкое изменение настроения (веселое — агрессивное);

потеря памяти в отношении конкретных ситуаций (человек искренне не понимает, о чем вы говорите);

понижение слуха и зрения;

высокая тревожность (тремор, сильное сердцебиение);

онемение;

нарушение походки,

то лучше всего обратиться к психотерапевту.

Самым трудным испытанием при этом является осознание человеком проблем собственной психики, что может привести к раздвоению личности. Своевременное обращение к психотерапевту поможет не допустить осложнений.

В работе с диссоциацией чаще всего выбирают гештальт-терапию, психоанализ, арттерапию, рациональную терапию и т.д.

Следите за своим настроением и здоровьем. Не пропускайте тревожных симптомов.

Источник: Психологическая поддержка