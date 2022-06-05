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Психология

Как психика защищает нас от стресса: все это происходит не со мной

5 июня 2022, 13:07
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
стресс
Источник: Depositphotos

У разных людей психика по-разному реагирует на стрессовые события. О том, как организм защищается от стресса, рассказала психолог Анна Стасюк.

– Одним из защитных механизмов психики является диссоциация, когда человеку кажется, что все это происходит не с ним, а с кем-то другим, – пояснила Анна. – Таким образом психика оберегает нас от чрезмерных негативных эмоций.

Основные характеристики диссоциации:

  • потеря ощущения времени,
  • изменения в эмоциональной экспрессии,
  • чувство утраты контроля за поведением,
  • изменение приоритетности событий в прошлом и настоящем,
  • нарушение восприятия,
  • высокая восприимчивость к внушению.

Диссоциации подвержены люди, которые неоднократно переживали психические травмы на протяжении жизни.

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Диссоциация может приводить к изменению идентичности человека и раздвоению личности. Часто встречается временная амнезия.

Если по возвращении в нормальную жизнь вы стали замечать за собой или кем-то из своих родственников следующие симптомы:

  • резкое изменение настроения (веселое — агрессивное);
  • потеря памяти в отношении конкретных ситуаций (человек искренне не понимает, о чем вы говорите);
  • понижение слуха и зрения;
  • высокая тревожность (тремор, сильное сердцебиение);
  • онемение;
  • нарушение походки,

то лучше всего обратиться к психотерапевту.

Самым трудным испытанием при этом является осознание человеком проблем собственной психики, что может привести к раздвоению личности. Своевременное обращение к психотерапевту поможет не допустить осложнений.

В работе с диссоциацией чаще всего выбирают гештальт-терапию, психоанализ, арттерапию, рациональную терапию и т.д.

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Следите за своим настроением и здоровьем. Не пропускайте тревожных симптомов.

Источник: Психологическая поддержка

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