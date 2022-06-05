У різних людей психіка по-різному реагує на стресові події. Про те, як організм захищається від стресу, розказала психологиня Анна Стасюк.

– Одним із захисних механізмів психіки є дисоціація, коли людині здається, що все це відбувається не з нею, а з кимось іншим, – пояснила Анна. – Таким чином психіка оберігає нас від надмірних негативних емоцій.

Основні характеристики дисоціації:

втрата відчуття часу,

зміни в емоційній експресії,

почуття втрати контролю над поведінкою,

зміна пріоритетності подій у минулому та сьогоденні,

порушення сприйняття,

висока сприйнятливість до навіювання.

До дисоціації схильні люди, які неодноразово переживали психічні травми впродовж життя.

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Дисоціація може призводити до змін ідентичності людини та роздвоєння особистості. Часто зустрічається тимчасова амнезія.

Якщо після повернення до нормального життя ви стали помічати за собою або кимось із своїх родичів такі симптоми:

різка зміна настрою (веселий — агресивний);

втрата пам’яті щодо конкретних ситуацій (людина щиро не розуміє, про що ви кажете);

пониження слуху та зору;

висока тривожність (тремор, сильне серцебиття);

оніміння;

порушення ходи,

то краще за все звернутися до психотерапевта.

Найважчим випробуванням при цьому є усвідомлення людиною проблем власної психіки, що може призвести до роздвоєння особистості. Вчасне звернення до психотерапевта допоможе не допустити ускладнення.

У роботі з дисоціацією найчастіше обирають гештальт-терапію, психоаналіз, арттерапію, раціональну терапію тощо.

Слідкуйте за своїм настроєм та здоров’ям. Не пропускайте тривожних симптомів.

Джерело: Психологічна підримка