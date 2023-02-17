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Психология

Как уснуть, когда страшно: простые методы от психолога

17 февраля 2023, 17:07
Анна Голишевская Редактор сайта
Сон
Источник: Unsplash

В наше время люди часто страдают бессонницей. Ведь на качество сна влияет достаточно много факторов. В частности, образ жизни, переживания, стресс и т.д.

Но если вы часами крутитесь в постели в надежде заснуть, и при этом испытываете страх – действовать нужно немедленно. Как уснуть, когда страшно – читайте в материале.

Психолог Тоня Кухарь отмечает, что с такой проблемой сталкивалось много украинцев. Ведь через год полномасштабной войны почти каждый засыпал со страхами.

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Например, когда перед сном, среди ночи, слышали звуки воздушной тревоги и т.д. Для того чтобы действительно уснуть, эксперт советует успокоить себя глубокими вдохами и выдохами.

Как уснуть, когда страшно: советы эксперта

  1. Если страшно заснуть в постели, обустройте спальное место в самом безопасном уголке дома.
  2. Спите в тепле. Берите теплую одежду, накрывайтесь одеялом, детям разрешайте спать с игрушками.
  3. Шумоизоляция. Минимизируйте звуки среды: используйте беруши, одевайте шапку или замотайтесь с головой в одеяло.
  4. Минимизируйте свет. Если ночь была бессонной и есть возможность поспать днем, закройте окна, закройте источник света.
  5. Объятия помогают. Обнимаясь, вы снижаете уровень тревоги, выравниваете сердцебиение. Если спите с детьми – обнимайте их, гладьте по головке, прижимайте к себе.
  6. Минимизируйте новостной поток. Читайте только проверенные источники и не скрольте ленту новостей ежесекундно. 2-3 раза в день достаточно, чтобы ознакомиться с ситуацией в стране, а мозгу – чтобы не перегружаться.
  7. Старайтесь не пользоваться телефоном перед сном или ночью, если очнулись. Попытайтесь сразу заснуть.
  8. Подумайте о чем-то хорошем и начните мечтать и представлять это. Например, можно подумать о морском побережье, горах и т.д.

Также есть ряд общих правил для здорового и спокойного сна:

  • выключайте гаджеты и телевизор за полчаса до сна;
  • не употребляйте кофе и энергетические напитки во второй половине дня;
  • в течение суток выходите на прогулку;
  • откладывайте эмоциональные разговоры на утро;
  • читайте перед сном любимую книгу;
  • слушайте умиротворяющую музыку;
  • проветривайте помещение перед сном.
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