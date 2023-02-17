В наш час люди часто страждають безсонням. Адже на якість сну впливає доволі багато факторів. Зокрема, спосіб життя, переживання, стрес та ін.

Та якщо ви годинами крутитесь в ліжку у сподіванні заснути, і при цьому відчуваєте страх – діяти потрібно негайно. Як заснути, коли страшно – читайте в матеріалі.

Психолог Тоня Кухар зауважує, що із такою проблемою стикалося багато українців. Адже за рік повномасштабної війни майже кожен засинав зі страхами.

Зараз дивляться

Наприклад, коли перед сном, посеред ночі, чули звуки повітряної тривоги і т.д. Для того аби справді заснути, експертка радить заспокоїти себе глибокими вдихами і видихами.

Як заснути, коли страшно: поради експерта

Якщо страшно заснути у ліжку, облаштуйте спальне місце у найбезпечнішому куточку домівки. Спіть у теплі. Теплий одяг, ковдри, дітям дозволяйте спати з іграшками. Шумоізоляція. Мінімізуйте звуки середовища: використовуйте беруші, одягайте шапку чи замотуйтеся з головою у ковдру. Мінімізуйте світло. Якщо ніч була безсонна і є можливість поспати вдень, закрийте вікна, затуліть джерела світла. Обійми допомагають. Обіймаючись, ви знижуєте рівень тривоги, вирівнюється серцебиття. Якщо спите з дітками – обіймайте їх, гладьте по голівці, притискайте до себе. Мінімізуйте новинний потік. Читайте лише перевірені джерела і не скрольте стрічку новин щосекунди. 2-3 рази на день достатньо, щоб ознайомитися з ситуацією в країні, а мозку – щоб не перевантажуватися. Намагайтеся не користуватися телефоном перед сном чи уночі, якщо прокинулися. Спробуйте одразу заснути. Подумайте про щось хороше, і почніть мріяти та уявляти це. Наприклад, можна подумати про морське узбережжя, гори і т.д.

Також є низка загальних правил для здорового і спокійного сну: