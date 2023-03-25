Уже через неделю березы “заплачут” по полной, а это значит, что наступит пора сбора натурального березового сока.

Ранней весной организм особенно нуждается в витаминах, поэтому очень полезно пить свежий сок. Он прочистит почки, улучшит обмен веществ, пищеварение. И даже является отличным тонизирующим средством для кожи.

Главное пить его в меру, советуют медики. Три стакана сока в день для взрослого вполне достаточно, если нет проблем с почками.

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Однако процесс сбора длится в среднем три недели. И свежим он долго не хранится. Так, чтобы как можно дольше смаковать соком, сохраняя при этом и полезные свойства – сок консервируют. И в темном прохладном месте он может стоять до следующего года.

Факты ICTV собрали несколько самых популярных рецептов от хозяйок.

Перед консервацией сок следует процедить через мелкое сито или марлю, свернутую вдвое, чтобы очистить его от лесных букашек и листьев, которые могут попасть туда во время сбора сока.

Банки хорошо промыть, просушить в духовке, чтобы были теплые, когда туда будут заливать горячий сок.

Березовый сок с апельсином (на 3-литровую банку)

3 л свежевыжатого сока;

1 небольшой стакан сахара (примерно 8 ст. ложек);

1 ч. ложка лимонной кислоты;

2 кольца апельсина.

Сок вылить в емкость, довести до кипения, добавить сахар и лимонную кислоту, на дно банки положить апельсины и залить все горячим соком. Закрутите металлической крышкой.

Березовый сок с лимоном и мятой

3 л свежевыжатого сока;

1 небольшой стакан сахара (примерно 8 ст. ложек);

1 ч. ложка лимонной кислоты;

2 ломтика лимона;

1 веточка свежей мяты или несколько листочков.

Если у вас только сухая мята, ее лучше залить кипятком перед консервацией и добавить четверть стакана настоянной на мяте воды. Ведь сухая мята в банке может со временем горчить.

Сок вылить в емкость, довести до кипения, добавить сахар и лимонную кислоту, на дно банки положить мяту, лимон и залить все горячим соком. Закрутите металлической крышкой. Впоследствии вкус сока будет напоминать мохито. Летом это будет отличный напиток, утоляющий жажду.

Березовый сок из каркаде

3 л свежевыжатого сока;

1 небольшой стакан сахара (примерно 8 ст. ложек);

1 ч. ложка лимонной кислоты;

1 ч. ложка чая в каркаде.

Сок вылить в емкость, довести до кипения, добавить сахар и лимонную кислоту, на дно банки добавить чай и залить все горячим соком. Со временем сок будет не только вкусным, но и красивый – алого цвета.

Березовый сок с леденцами

3 л свежевыжатого сока;

1 небольшой стакан сахара (примерно 8 ст. ложек);

1 ч. ложка лимонной кислоты;

7 конфет дюшеса или барбариса.

Сок вылить в емкость, довести до кипения, добавить сахар и лимонную кислоту, на дно банки положить конфеты и залить все горячим соком. И закрутить металлической крышкой. Сок будет иметь приятный аромат дюшеса.