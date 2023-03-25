Уже за тиждень берези “заплачуть” на повну, а це означає, що настане пора збору натурального березового соку.

Ранньою весною організм особливо потребує вітамінів, тому дуже корисно пити свіжий сік. Він прочистить нирки, покращить обмін речовин, травлення. І навіть є чудовим тонізуючим засобом для шкіри.

Головне пити його в міру, радять медики. Три склянки соку на день для дорослого цілком достатньо, якщо немає проблем із нирками.

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Однак процес збору триває в середньому три тижні. І свіжим він довго не зберігається. Тож аби якомога довше смакувати соком, зберігаючи при цьому й корисні властивості – сік консервують. І у темному прохолодному місці він може стояти аж до наступного року.

Факти ICTV зібрали декілька найпопуляршіних рецептів від господинь.

Перед консервацією сік треба процідити через дрібне сито або марлю, згорнуту вдвічі, аби очистити його від лісових комашок та листя, які можуть потрапити туди під час збору соку.

Банки добре промити, просушити у духовці, щоб були теплі, коли туди заливатимуть гарячий сік.

Березовий сік з апельсином (на 3-літрову банку)

3 л свіжого соку;

1 невеликий стакан цукру (приблизно 8 ст. ложок);

1 ч. ложка лимонної кислоти;

2 кільця апельсина.

Сік вилити в ємність, довести до кипіння, додати цукор та лимонну кислоту, на дно банки покласти апельсини і все залити гарячим соком. Закрутити металевою кришкою.

Березовий сік з лимоном та м’ятою

3 л свіжого соку;

1 невеликий стакан цукру (приблизно 8 ст. ложок);

1 ч. ложка лимонної кислоти;

2 скибки лимона;

1 гілочка свіжої м’яти, або декілька листочків.

Якщо у вас лише суха м’ята, її краще перед консервацією залити кип’ятком і додати чверть склянки настояної на м’яті води. Адже суха м’ята у банці може з часом гірчити.

Сік вилити в ємність, довести до кипіння, додати цукор та лимонну кислоту, на дно банки покласти м’яту, лимон і все залити гарячим соком. Закрутити металевою кришкою. Згодом смак соку нагадуватиме мохіто. Влітку це буде чудовий напій, який втамує спрагу.

Березовий сік з каркаде

3 л свіжого соку;

1 невеликий стакан цукру (приблизно 8 ст. ложок);

1 ч. ложка лимонної кислоти;

1 ч. ложка чаю каркаде.

Сік вилити в ємність, довести до кипіння, додати цукор та лимонну кислоту, на дно банки додати чай і все залити гарячим соком. З часом сік буде не лише смачним, а й гарний – яскраво-червоного кольору.

Березовий сік з льодяниками

3 л свіжого соку;

1 невеликий стакан цукру (приблизно 8 ст. ложок);

1 ч. ложка лимонної кислоти;

7 цукерок дюшесу чи барбарису.

Сік вилити в ємність, довести до кипіння, додати цукор та лимонну кислоту, на дно банки покласти цукерки і все залити гарячим соком. І закрутити металевою кришкою. Сік матиме приємний аромат дюшесу.