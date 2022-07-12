Сезон вишень у самому розпалі, тому саме час подумати над приготуванням смачного та ароматного хмільного вишняку.
Вишняк – це стародавній український святковий напій, який виготовляється з вишень. Його готують лише з натуральних продуктів, не використовуючи спирт.
Як приготувати вишняк у домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.
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Рецепт домашнього вишняку
Інгредієнти:
- вишні – пів відра;
- вода;
- цукор – 450 гр на 1 кг ягід.
Приготування:
- Спочатку потрібно перебрати вишні – вилучити кісточку та позбутися гниляків;
- Готові вишні помістити у банку чи бутель та засипати цукром.
- Повністю залити усе водою.
- Закрити горловину посудини марлею, складеною у кілька шарів.
- Залишити майбутній вишняк бродити на 45-60 днів.
Слабоалкогольний, проте приємний напій готовий!
Аби зробити вишняк міцнішим, варто:
- Немиті вишні засипати у бутель.
- Приготувати цукровий сироп – три кг цукру змішати з трьома літрами води та варити кілька хвилин.
- Залити вишні цукровим сиропом.
- Закрити бутель марлевою кришкою.
- Настоювати вишняк близько двох місяців.
Хмільний та ароматний вишневий напій готовий!
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