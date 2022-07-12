Сезон вишень у самому розпалі, тому саме час подумати над приготуванням смачного та ароматного хмільного вишняку.

Вишняк – це стародавній український святковий напій, який виготовляється з вишень. Його готують лише з натуральних продуктів, не використовуючи спирт.

Як приготувати вишняк у домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт домашнього вишняку

Інгредієнти:

вишні – пів відра;

вода;

цукор – 450 гр на 1 кг ягід.

Приготування:

Спочатку потрібно перебрати вишні – вилучити кісточку та позбутися гниляків; Готові вишні помістити у банку чи бутель та засипати цукром. Повністю залити усе водою. Закрити горловину посудини марлею, складеною у кілька шарів. Залишити майбутній вишняк бродити на 45-60 днів.

Слабоалкогольний, проте приємний напій готовий!

Аби зробити вишняк міцнішим, варто:

Немиті вишні засипати у бутель. Приготувати цукровий сироп – три кг цукру змішати з трьома літрами води та варити кілька хвилин. Залити вишні цукровим сиропом. Закрити бутель марлевою кришкою. Настоювати вишняк близько двох місяців.

Хмільний та ароматний вишневий напій готовий!