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Їжа

Рецепт вишняку: як приготувати хмільний напій вдома

12 Липня 2022, 20:26
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Рецепт вишняку: як приготувати хмільний напій вдома
Джерело: Depositphotos

Сезон вишень у самому розпалі, тому саме час подумати над приготуванням смачного та ароматного хмільного вишняку.

Вишняк – це стародавній український святковий напій, який виготовляється з вишень. Його готують лише з натуральних продуктів, не використовуючи спирт.

Як приготувати вишняк у домашніх умовах – читайте в нашому матеріалі.

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Рецепт домашнього вишняку

Інгредієнти:

  • вишні – пів відра;
  • вода;
  • цукор – 450 гр на 1 кг ягід.

Приготування:

  1. Спочатку потрібно перебрати вишні – вилучити кісточку та позбутися гниляків;
  2. Готові вишні помістити у банку чи бутель та засипати цукром.
  3. Повністю залити усе водою.
  4. Закрити горловину посудини марлею, складеною у кілька шарів.
  5. Залишити майбутній вишняк бродити на 45-60 днів.

Слабоалкогольний, проте приємний напій готовий!

Аби зробити вишняк міцнішим, варто:

  1. Немиті вишні засипати у бутель.
  2. Приготувати цукровий сироп – три кг цукру змішати з трьома літрами води та варити кілька хвилин.
  3. Залити вишні цукровим сиропом.
  4. Закрити бутель марлевою кришкою.
  5. Настоювати вишняк близько двох місяців.

Хмільний та ароматний вишневий напій готовий!

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Алкоголь Рецепт Ягоди
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