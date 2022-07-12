Простий і смачний рецепт закуски зі шпинату. Його можна приготувати лише за 5 хвилин. Обіцяє шеф Євген Клопотенко. Припущений шпинат з лимоном та часником – один із тих рецептів, які мають бути завжди під рукою.

Інгредієнти:

250 г Листя шпинату

1 шт. Зубчик часнику

Сік лимона (половини)

за смаком Сіль та перець

Листя шпинату добре промийте, дайте воді стекти, обріжте товсті стебла. Часник очистіть та поріжте тонкими пластинками.

Зараз дивляться

На сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте часник буквально одну хвилину, додайте листя шпинату і припустіть їх, поки вони не стануть м’якими.

Додати сік лимона та тушкуйте ще 1 хвилину.

Джерело: Євген Клопотенко