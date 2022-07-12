Простой и вкусный рецепт закуски из шпината. Его можно приготовить всего за 5 минут обещает шеф Евгений Клопотенко. Припущенный шпинат с лимоном и чесноком – один из тех рецептов, которые должны быть всегда под рукой.

Ингредиенты

250 г Листья шпината

1 шт. Зубчик чеснока

Сок лимона (половины)

по вкусу Соль и перец

Листья шпината хорошо промойте, дайте воде стечь, обрежьте толстые стебли. Чеснок почистите и порежьте тонкими пластинками.

Сейчас смотрят

На сковороде разогрейте оливковое масло, обжарьте чеснок буквально одну минуте, добавьте листья шпината и припустите их, пока они не станут мягкими.

Добавьте сок лимона и тушите еще 1 минуту.

Источник: Евгений Клопотенко