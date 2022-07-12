Сезон вишни в самом разгаре, поэтому самое время подумать над приготовлением вкусного и ароматного хмельного вишняка.

Вишняк — это древний украинский праздничный напиток, который изготавливается из вишен. Его готовят только из натуральных продуктов, не используя спирт.

Как приготовить вишняк в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Рецепт домашнего вишняку

Ингредиенты:

вишни — пол ведра;

вода;

сахар — 450 гр на 1 кг ягод.

Приготовление:

Сначала нужно перебрать вишни — изъять косточку и избавиться от гнилушек; Готовые вишни поместить в банку или бутыль и засыпать сахаром. Полностью залить все водой. Закрыть горловину посудины марлей, сложенной в несколько слоев. Оставить будущий вишняк бродить на 45-60 дней.

Слабоалкогольный, однако приятный напиток готов!

Чтобы сделать вишняк крепче, стоит:

Немытые вишни засыпать в бутыль. Приготовить сахарный сироп — три кг сахара смешать с тремя литрами воды и варить несколько минут. Залить вишни сахарным сиропом. Закрыть бутыль марлевой крышкой. Настаивать вишняк около двух месяцев.

Хмельной и ароматный вишневый напиток готов!