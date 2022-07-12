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Рецепт вишняка: как приготовить хмельной напиток дома

12 июля 2022, 20:26
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рецепт вишняка: как приготовить хмельной напиток дома
Источник: Depositphotos

Сезон вишни в самом разгаре, поэтому самое время подумать над приготовлением вкусного и ароматного хмельного вишняка.

Вишняк — это древний украинский праздничный напиток, который изготавливается из вишен. Его готовят только из натуральных продуктов, не используя спирт.

Как приготовить вишняк в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Ингредиенты:

  • вишни — пол ведра;
  • вода;
  • сахар — 450 гр на 1 кг ягод.

Приготовление:

  1. Сначала нужно перебрать вишни — изъять косточку и избавиться от гнилушек;
  2. Готовые вишни поместить в банку или бутыль и засыпать сахаром.
  3. Полностью залить все водой.
  4. Закрыть горловину посудины марлей, сложенной в несколько слоев.
  5. Оставить будущий вишняк бродить на 45-60 дней.

Слабоалкогольный, однако приятный напиток готов!

Чтобы сделать вишняк крепче, стоит:

  1. Немытые вишни засыпать в бутыль.
  2. Приготовить сахарный сироп — три кг сахара смешать с тремя литрами воды и варить несколько минут.
  3. Залить вишни сахарным сиропом.
  4. Закрыть бутыль марлевой крышкой.
  5. Настаивать вишняк около двух месяцев.

Хмельной и ароматный вишневый напиток готов!

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Алкоголь Рецепт Ягоди
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