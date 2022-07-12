Сезон вишни в самом разгаре, поэтому самое время подумать над приготовлением вкусного и ароматного хмельного вишняка.
Вишняк — это древний украинский праздничный напиток, который изготавливается из вишен. Его готовят только из натуральных продуктов, не используя спирт.
Как приготовить вишняк в домашних условиях — читайте в нашем материале.
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Рецепт домашнего вишняку
Ингредиенты:
- вишни — пол ведра;
- вода;
- сахар — 450 гр на 1 кг ягод.
Приготовление:
- Сначала нужно перебрать вишни — изъять косточку и избавиться от гнилушек;
- Готовые вишни поместить в банку или бутыль и засыпать сахаром.
- Полностью залить все водой.
- Закрыть горловину посудины марлей, сложенной в несколько слоев.
- Оставить будущий вишняк бродить на 45-60 дней.
Слабоалкогольный, однако приятный напиток готов!
Чтобы сделать вишняк крепче, стоит:
- Немытые вишни засыпать в бутыль.
- Приготовить сахарный сироп — три кг сахара смешать с тремя литрами воды и варить несколько минут.
- Залить вишни сахарным сиропом.
- Закрыть бутыль марлевой крышкой.
- Настаивать вишняк около двух месяцев.
Хмельной и ароматный вишневый напиток готов!
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