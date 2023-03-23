Березовий сік – дуже корисний та смачний напій. Він містить величезну кількість вітамінів, мікроелементів, збагачений природними цукрами, кальцієм, калієм, магнієм, марганцем, залізом, натрієм, ефірними оліями тощо.

Крім того, березовий сік допомагає під час лікування та профілактики багатьох недуг, а також очищає організм від шкідливих речовин та токсинів.

Факти ICTV дізнавалися, як варити березовий сік та підготували кілька смачних рецептів.

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Як варити березовий сік

Весняний сезон збирання березового соку дуже швидко спливає, тому пити напій свіжим можна лише 2-3 тижні на рік.

Аби продовжити життя березовому соку, з нього можна приготувати смачні напої.

Класичний рецепт березового соку

Інгредієнти:

свіжий березовий сік – 1 л;

цукор – 4 ст. л;

лимонний сік – 3 ст. л.

Як готувати:

Спершу змішайте в мисці цукор та лимонний сік. Ретельно перемішайте. В окрему каструлю вилийте березовий сік та поставте на вогонь. Рідина має закипіти. Тепер влийте до березового соку лимонно-цукрову суміш та продовжуйте варити ще 5-10 хв. Час від часу помішуйте напій.

Готовий березовий сік потрібно охолодити та перелити у красивий глечик!

Рецепт березового соку, який зможе зберігатися в холодильнику 3 тижні

Інгредієнти:

Березовий сік – 3 л.

Пів лимона.

Цукор – 2 ст. л.

Родзинки – 5 шт.

Приготування:

Процідіть свіжий березовий сік через марлю та вилийте у чисту банку. Додайте цукор та ретельно перемішайте. Помийте та розріжте лимон та киньте його в сік. Додайте кілька родзинок. Щільно закрийте банку та поставте у холодильник.

Напій можна пити навіть через три тижні після приготування!

Березовий сік – рецепт без цукру

Інгредієнти:

Стевія – кілька таблеток.

Кориця – дві щіпки.

Березовий сік – 1 л.

Приготування: