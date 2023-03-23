Березовый сок — очень полезный и вкусный напиток. Он содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, обогащен природными сахарами, кальцием, калием, магнием, марганцем, железом, натрием, эфирными маслами и тому подобное.

Кроме того, березовый сок помогает во время лечения и профилактики многих недугов, а также очищает организм от вредных веществ и токсинов.

Факты ICTV узнавали, как варить березовый сок и подготовили несколько вкусных рецептов.

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Как варить березовый сок

Весенний сезон сбора березового сока очень быстро проходит, поэтому пить напиток свежим можно лишь 2-3 недели в году.

Чтобы продлить жизнь березовому соку, из него можно приготовить вкусные напитки.

Классический рецепт березового сока

Ингредиенты:

свежий березовый сок — 1 л;

сахар — 4 ст. л;

лимонный сок — 3 ст. л.

Как готовить:

Сначала смешайте в миске сахар и лимонный сок. Тщательно перемешайте. В отдельную кастрюлю вылейте березовый сок и поставьте на огонь. Жидкость должна закипеть. Теперь влейте к березовому соку лимонно-сахарную смесь и продолжайте варить еще 5-10 мин. Время от времени помешивайте напиток. Готовый березовый сок нужно охладить и перелить в красивый кувшин!

Рецепт березового сока, который сможет храниться в холодильнике 3 недели

Ингредиенты:

Березовый сок — 3 л.

Пол лимона.

Сахар — 2 ст. л.

Изюм — 5 шт.

Приготовление:

Процедите свежий березовый сок через марлю и вылейте в чистую банку. Добавьте сахар и тщательно перемешайте. Вымойте и разрежьте лимон и бросьте его в сок. Добавьте изюм. Плотно закройте банку и поставьте в холодильник.

Напиток можно пить даже через три недели после приготовления!

Березовый сок — рецепт без сахара

Ингредиенты:

Стевия — несколько таблеток.

Корица — две щепотки.

Березовый сок — 1 л.

Приготовление: