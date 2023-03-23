Березовый сок — очень полезный и вкусный напиток. Он содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, обогащен природными сахарами, кальцием, калием, магнием, марганцем, железом, натрием, эфирными маслами и тому подобное.
Кроме того, березовый сок помогает во время лечения и профилактики многих недугов, а также очищает организм от вредных веществ и токсинов.
Факты ICTV узнавали, как варить березовый сок и подготовили несколько вкусных рецептов.
Как варить березовый сок
Весенний сезон сбора березового сока очень быстро проходит, поэтому пить напиток свежим можно лишь 2-3 недели в году.
Чтобы продлить жизнь березовому соку, из него можно приготовить вкусные напитки.
Классический рецепт березового сока
Ингредиенты:
- свежий березовый сок — 1 л;
- сахар — 4 ст. л;
- лимонный сок — 3 ст. л.
Как готовить:
- Сначала смешайте в миске сахар и лимонный сок. Тщательно перемешайте.
- В отдельную кастрюлю вылейте березовый сок и поставьте на огонь.
- Жидкость должна закипеть.
- Теперь влейте к березовому соку лимонно-сахарную смесь и продолжайте варить еще 5-10 мин.
- Время от времени помешивайте напиток.
- Готовый березовый сок нужно охладить и перелить в красивый кувшин!
Рецепт березового сока, который сможет храниться в холодильнике 3 недели
Ингредиенты:
- Березовый сок — 3 л.
- Пол лимона.
- Сахар — 2 ст. л.
- Изюм — 5 шт.
Приготовление:
- Процедите свежий березовый сок через марлю и вылейте в чистую банку.
- Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
- Вымойте и разрежьте лимон и бросьте его в сок.
- Добавьте изюм.
- Плотно закройте банку и поставьте в холодильник.
Напиток можно пить даже через три недели после приготовления!
Березовый сок — рецепт без сахара
Ингредиенты:
- Стевия — несколько таблеток.
- Корица — две щепотки.
- Березовый сок — 1 л.
Приготовление:
- Перелейте свежий березовый сок в кастрюлю и поставьте на огонь.
- Когда жидкость закипит, добавьте сахар и корицу.
- Тщательно все перемешайте и варите сок еще 5 мин.
- Выключите огонь и подождите пока напиток остынет!