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Еда

Как варить березовый сок в домашних условиях — три рецепта

23 марта 2023, 15:18
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Березовий сік
Источник: Depositphotos

Березовый сок — очень полезный и вкусный напиток. Он содержит огромное количество витаминов, микроэлементов, обогащен природными сахарами, кальцием, калием, магнием, марганцем, железом, натрием, эфирными маслами и тому подобное.

Кроме того, березовый сок помогает во время лечения и профилактики многих недугов, а также очищает организм от вредных веществ и токсинов.

Факты ICTV узнавали, как варить березовый сок и подготовили несколько вкусных рецептов.

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Как варить березовый сок

Весенний сезон сбора березового сока очень быстро проходит, поэтому пить напиток свежим можно лишь 2-3 недели в году.

Чтобы продлить жизнь березовому соку, из него можно приготовить вкусные напитки.

Классический рецепт березового сока

Ингредиенты: 

  • свежий березовый сок — 1 л;
  • сахар — 4 ст. л;
  • лимонный сок — 3 ст. л.

Как готовить:

  1. Сначала смешайте в миске сахар и лимонный сок. Тщательно перемешайте.
  2. В отдельную кастрюлю вылейте березовый сок и поставьте на огонь.
  3. Жидкость должна закипеть.
  4. Теперь влейте к березовому соку лимонно-сахарную смесь и продолжайте варить еще 5-10 мин.
  5. Время от времени помешивайте напиток.
  6. Готовый березовый сок нужно охладить и перелить в красивый кувшин!

Рецепт березового сока, который сможет храниться в холодильнике 3 недели

Ингредиенты:

  • Березовый сок — 3 л.
  • Пол лимона.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Изюм — 5 шт.

Приготовление: 

  1. Процедите свежий березовый сок через марлю и вылейте в чистую банку.
  2. Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
  3. Вымойте и разрежьте лимон и бросьте его в сок.
  4. Добавьте изюм.
  5. Плотно закройте банку и поставьте в холодильник.

Напиток можно пить даже через три недели после приготовления!

Березовый сок — рецепт без сахара

Ингредиенты: 

  • Стевия — несколько таблеток.
  • Корица — две щепотки.
  • Березовый сок — 1 л.

Приготовление:

  1. Перелейте свежий березовый сок в кастрюлю и поставьте на огонь.
  2. Когда жидкость закипит, добавьте сахар и корицу.
  3. Тщательно все перемешайте и варите сок еще 5 мин.
  4. Выключите огонь и подождите пока напиток остынет!
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Березовый сок Кулінарні рецепти Рецепт сік
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