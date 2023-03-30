Из года в год хозяйки придумывают все новые рецепты напитков из березового сока. А ведь свежим он хранится недолго. Из только что собранного сока выходит отличный квас, который не только утоляет жажду, но и будет полезен вашему организму – очистит его и тонизирует.

Так как приготовить вкусный квас из березового сока.

Лучше всего делать квас в стеклянной емкости, например банках, которые нужно плотно закрыть капроновыми крышками. Металлические использовать нельзя, ведь в процессе брожения ее просто сорвет. В холодном темном месте готовый квас может храниться до трех месяцев.

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Вот несколько рецептов традиционного кваса из березового сока.

Квас с ячменем

Свежий сок хорошо процедить через марлю или мелкое сито. Залить сок в 3-литровую банку. 5 ст. ложек ячменя поджарить на сковороде до золотистого цвета, важно, чтобы зернышки не подгорели, поэтому следует постоянно помешивать в течение нескольких минут. Добавить поджаренный ячмень в банку. Плотно накрыть капроновой крышкой и поставить в темное и прохладное место, например в подвал.

Приблизительно через две недели квас будет готов. Напиток процедить от ячменя и можно наслаждаться. Хранить квас лучше в холодильнике.

Квас с изюмом

Свежий сок хорошо процедить через марлю или мелкое сито. Залить сок в 3-литровую банку. Добавить небольшой стакан сахара (100-150 г) и растворить в жидкости. Приблизительно 15 изюминок промыть и подсушить и насыпать в банку. Накрыть капроновой крышкой и поставить в темное прохладное место.

Квас с изюмом и с сахаром созревает быстро. Его можно употреблять уже через 3-4 дня, перед тем достав оттуда изюм. Такой напиток следует сразу выпить, ведь долго храниться он не будет.