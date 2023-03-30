З року в рік господині вигадують все нові рецепти напоїв з березового соку. Адже свіжим він зберігається недовго. Зі щойно зібраного соку виходить чудовий квас, який не лише втамує спрагу, а й буде корисним для вашого організму – очистить його та тонізує.

Тож як приготувати смачний квас із березового соку.

Найкраще робити квас у скляній посудині, наприклад, банках, які треба щільно закрити капроновими кришками. Металеві використовувати не можна, адже в процесі бродіння її просто зірве. У прохолодному темному місці готовий квас може зберігатися до трьох місяців.

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Ось декілька рецептів традиційного квасу з березового соку.

Квас з ячменем

Свіжий сік добре процідити через марлю або дрібне сито. Залити сік у 3-літрову банку. 5 ст. ложок ячменю підсмажити на сковорідці до золотистого кольору, важливо, щоб зернята не підгоріли, тому варто постійно помішувати впродовж декількох хвилин. Додати підсмажений ячмінь у банку. Щільно накрити капроновою кришкою та поставити у темне та прохолодне місце, наприклад, у підвал.

Приблизно за два тижні квас буде готовий. Напій процідити від ячменю та можна смакувати. Зберігати квас краще у холодильнику.

Квас із родзинками

Свіжий сік добре процідити через марлю або дрібне сито. Залити сік у 3-літрову банку. Додати невеличку склянку цукру (100-150 г) та розчинити його у рідині. Приблизно 15 родзинок промити та підсушити і насипати у банку. Накрити капроновою кришкою та поставити у темне та прохолодне місце.

Квас з родзинками і з цукром дозріває швидко. Його можна споживати вже за 3-4 дні, перед тим діставши звідти родзинки. Такий напій варто й одразу випити, адже довго зберігатися він не буде.