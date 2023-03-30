З року в рік господині вигадують все нові рецепти напоїв з березового соку. Адже свіжим він зберігається недовго. Зі щойно зібраного соку виходить чудовий квас, який не лише втамує спрагу, а й буде корисним для вашого організму – очистить його та тонізує.
Тож як приготувати смачний квас із березового соку.
Найкраще робити квас у скляній посудині, наприклад, банках, які треба щільно закрити капроновими кришками. Металеві використовувати не можна, адже в процесі бродіння її просто зірве. У прохолодному темному місці готовий квас може зберігатися до трьох місяців.
Ось декілька рецептів традиційного квасу з березового соку.
Квас з ячменем
- Свіжий сік добре процідити через марлю або дрібне сито.
- Залити сік у 3-літрову банку.
- 5 ст. ложок ячменю підсмажити на сковорідці до золотистого кольору, важливо, щоб зернята не підгоріли, тому варто постійно помішувати впродовж декількох хвилин.
- Додати підсмажений ячмінь у банку.
- Щільно накрити капроновою кришкою та поставити у темне та прохолодне місце, наприклад, у підвал.
Приблизно за два тижні квас буде готовий. Напій процідити від ячменю та можна смакувати. Зберігати квас краще у холодильнику.
Квас із родзинками
- Свіжий сік добре процідити через марлю або дрібне сито.
- Залити сік у 3-літрову банку.
- Додати невеличку склянку цукру (100-150 г) та розчинити його у рідині.
- Приблизно 15 родзинок промити та підсушити і насипати у банку.
- Накрити капроновою кришкою та поставити у темне та прохолодне місце.
Квас з родзинками і з цукром дозріває швидко. Його можна споживати вже за 3-4 дні, перед тим діставши звідти родзинки. Такий напій варто й одразу випити, адже довго зберігатися він не буде.