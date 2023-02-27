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Еда

Белки, жиры и углеводы: какие продукты можно есть на похудении

27 февраля 2023, 18:29
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Дієта, харчування, меню
Источник: Depositphotos

Всем известно, что внешний вид зависит от пищи, которую мы потребляем, и от образа жизни. Недаром все диетологи и врачи советуют заниматься спортом и кушать здоровую еду. Эти факторы влияют не только на внешний вид, но и на работу внутренних органов и наше самочувствие.

Люди, которые хотят похудеть и привести тело в желаемую форму, точно понимают, что 70-80% успеха зависит именно от питания.

Факты ICTV узнавали, какие продукты можно есть на похудении и какая еда поможет достичь желанных результатов.

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Что можно есть на похудении – список

Слово диета вызывает неприятные ощущения и ассоциируется с постоянными ограничениями, безвкусной пищей и чувством голода.

Но диетологи отмечают, что все давно изменилось! Правильное питание, которое поможет похудеть, может быть вкусным и вполне питательным! Главное – есть правильные продукты и соблюдать определенные правила.

Диетологи клиники Самойленко подготовили специальный список продуктов, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд на похудении. Все продукты разделены на четыре категории:

Жиры:

  • Масло (оливковое).
  • Тыквенные семечки/кунжут/лен.
  • Орехи (грецкий, миндаль, фундук, кедровый) или смесь орехов.
  • Авокадо.
  • Пармезан (выдержанный сыр).
  • Сметана 15-20%.
  • Оливки/маслины (желательно, в масле).
  • Сливочное масло 82%.
  • Печень трески.

Белок:

  • Рыба (скумбрия, хек, минтай, дорадо, сибас, окунь, судак, щука, красная рыба).
  • Морепродукты (креветки, морской коктейль).
  • Птица (курица, индейка, перепелка).
  • Мясо (говядина, телятина) охлажденное.
  • Субпродукты (печень, язык).
  • Яйца.
  • Сыр твердый/молодой белый (моцарелла, фета, брынза, сулугуни, творог 5-9%).
  • Чечевица (зеленая или красная)/фасоль/нут (в сухом виде).
  • Хумус.
  • Грибы.

Углеводы:

  • Каша (гречневая, пшено, дикий рис, перловая, киноа, кукурузная).
  • Макароны твердых сортов.
  • Картофель.
  • Свекла.
  • Морковь.
  • Хлеб цельнозерновой (grano).
  • Хлебцы.
  • Фрукты/ягоды.
  • Сухофрукты.
  • Черный шоколад 85% и более.

Клетчатка:

  • Свежая капуста белокочанная или пекинская.
  • Огурец.
  • Брокколи.
  • Цветная капуста.
  • Редиска.
  • Перец.
  • Томаты.
  • Кабачок / цукини.
  • Зелень.
  • Овощные смеси (замороженные).

Каждый прием пищи должен содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Правильно сбалансированная тарелка поможет быстро насытиться и дать организму все нужные элементы.

– Делите тарелку на три части: ½ – это в основном овощи, ¼ – белок, и все это сопровождается заправкой или добавлением полезных жиров. Но с жирами будьте осторожны, потому что легко переборщить, – советуют диетологи.

Правила, которые помогут похудеть

Диетолог Наталья Самойленко приводит несколько советов, которые помогут эффективно, а главное безопасно похудеть:

  • Режим питания – это базовая техника диетологии. Вам необходимо выстроить четкий график приема пищи (определить часы и периоды дня, когда вы будете потреблять завтрак/обед/ужин/перекусы).
  • Ведите дневник питания. Купите себе маленькую записную книжку и записывайте туда все, что съели за день. Это помогает понять, сколько всего вы употребили за день и какие продукты были вредными.
  • Не голодайте и не используйте голодные и сложные диеты! Это наоборот приведет к резкому увеличению веса.
  • Важнейшей пищей для обменных процессов считается завтрак. Этот прием пищи является обязательным условием работы с лишними килограммами.
  • Последний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, а завтрак стоит употребить в первый час после пробуждения.
  • Вспомните правило экватора: углеводы (каши, фрукты) употребляйте в первой половине дня или вообще на этот период откажитесь от фруктов и сладостей.
  • Следите за кратностью питания. Если у вас трехкратный рацион, не стоит подъедать в перерывах между приемами пищи. Если пятикратный, также важно есть только пять раз без перекусов. Каждый орешек или кусочек печенья вне приема пищи осядет на талии.
  • Придерживайтесь адекватных порций: для женщин – не более 300 г, для мужчин – 350-400 г.
  • Ешьте регулярно. Старайтесь базово следовать трехразовому графику питания. При необходимости между приемами пищи делайте полезные перекусы, например, фруктами, орехами или йогуртом без добавок.
  • Старайтесь не есть от того, что скучно. Это эмоциональный, а не физический голод!
  • Высыпайтесь. Максимально как можете, ведь гигиена сна — это номер один.
  • Пейте достаточно обычной воды. Самойленко говорит, не обязательно выпивать восемь стаканов, но утром натощак и в течение дня перед каждым приемом пищи – обязательно.
  • Получайте суточную дозу света.
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Диета здорова їжа Здоровое питание Похудение
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