Всем известно, что внешний вид зависит от пищи, которую мы потребляем, и от образа жизни. Недаром все диетологи и врачи советуют заниматься спортом и кушать здоровую еду. Эти факторы влияют не только на внешний вид, но и на работу внутренних органов и наше самочувствие.

Люди, которые хотят похудеть и привести тело в желаемую форму, точно понимают, что 70-80% успеха зависит именно от питания.

Факты ICTV узнавали, какие продукты можно есть на похудении и какая еда поможет достичь желанных результатов.

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Что можно есть на похудении – список

Слово диета вызывает неприятные ощущения и ассоциируется с постоянными ограничениями, безвкусной пищей и чувством голода.

Но диетологи отмечают, что все давно изменилось! Правильное питание, которое поможет похудеть, может быть вкусным и вполне питательным! Главное – есть правильные продукты и соблюдать определенные правила.

Диетологи клиники Самойленко подготовили специальный список продуктов, которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд на похудении. Все продукты разделены на четыре категории:

Жиры:

Масло (оливковое).

Тыквенные семечки/кунжут/лен.

Орехи (грецкий, миндаль, фундук, кедровый) или смесь орехов.

Авокадо.

Пармезан (выдержанный сыр).

Сметана 15-20%.

Оливки/маслины (желательно, в масле).

Сливочное масло 82%.

Печень трески.

Белок:

Рыба (скумбрия, хек, минтай, дорадо, сибас, окунь, судак, щука, красная рыба).

Морепродукты (креветки, морской коктейль).

Птица (курица, индейка, перепелка).

Мясо (говядина, телятина) охлажденное.

Субпродукты (печень, язык).

Яйца.

Сыр твердый/молодой белый (моцарелла, фета, брынза, сулугуни, творог 5-9%).

Чечевица (зеленая или красная)/фасоль/нут (в сухом виде).

Хумус.

Грибы.

Углеводы:

Каша (гречневая, пшено, дикий рис, перловая, киноа, кукурузная).

Макароны твердых сортов.

Картофель.

Свекла.

Морковь.

Хлеб цельнозерновой (grano).

Хлебцы.

Фрукты/ягоды.

Сухофрукты.

Черный шоколад 85% и более.

Клетчатка:

Свежая капуста белокочанная или пекинская.

Огурец.

Брокколи.

Цветная капуста.

Редиска.

Перец.

Томаты.

Кабачок / цукини.

Зелень.

Овощные смеси (замороженные).

Каждый прием пищи должен содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Правильно сбалансированная тарелка поможет быстро насытиться и дать организму все нужные элементы.

– Делите тарелку на три части: ½ – это в основном овощи, ¼ – белок, и все это сопровождается заправкой или добавлением полезных жиров. Но с жирами будьте осторожны, потому что легко переборщить, – советуют диетологи.

Правила, которые помогут похудеть

Диетолог Наталья Самойленко приводит несколько советов, которые помогут эффективно, а главное безопасно похудеть: