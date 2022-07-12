Как в домашних условиях избавиться от трещин на пятках. Об этом Фактам ICTV рассказала врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Если вовремя не избавиться от этого поначалу вроде бы несущественного косметического недостатка, со временем он может стать настоящей проблемой с воспалением и сильными болями во время ходьбы, — отмечает Людмила Сердюк.

По ее словам, обычно в таких случаях медики практикуют назначение препаратов противомикробного действия с метилурацилом и витамином В5.

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Однако, как известно, лучше предупредить проблему, чем потом от нее долго и мучительно избавляться.

— Чтобы не допускать критического огрубения кожи на пятках, их следует регулярно, после каждого приема душа смазывать любым питательным кремом, — советует медик.

Кроме того, по ее словам, важную роль здесь играет обувь, которая должна соответствовать размеру и иметь приемлемое качество.

Два эффективных способа удаления трещин на пятках:

теплая ванночка с отваром ромашки на 7-10 минут. После чего потереть пятки пемзой или специальной пилочкой. В конце процедуры смазать подошвы питательным кремом;

достаточно горячая ванночка для ног с ратвором обычной пищевой соды. Держать ноги 15-20 минут, затем снять огрубевшую кожу пемзой или специальной пилочкой. Смазать питательным кремом.

В заключении медик предупредила, что не следует пытаться в одним прием сделать себе пяточки, как у младенца. Так можно только навредить коже, сделав ее настолько чувствительной, что будет больно ходить.