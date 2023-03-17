Основной аргумент сторонников мнения, что какао вечером не следует пить, потому что оно содержит кофеин. Это действительно так. Однако есть нюанс.

По данным Министерства сельского хозяйства США содержание кофеина в 100 г какао – 230 мкг. Для сравнения — 100 г растворимого кофе содержат 3 140 мкг бодрящего вещества.

Какао также содержит еще один стимулятор — теобромин. Однако, в отличие от кофеина, он очень мягко влияет на организм человека. Более того, есть много исследований, свидетельствующих о том, что какао без сахара улучшает общее самочувствие. В частности, напиток помогает расслабиться, уменьшает тревожность и снижает АД, а также восстанавливает циркадные ритмы. Часто именно какао советуют употреблять людям, страдающим бессонницей.

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Кроме того, какао содержит множество полезных веществ: витамины, флавоноиды, антиоксиданты. Есть исследования о его положительном влиянии на сердечно-сосудистую систему.

Конечно, польза какао сохраняется тогда, когда мы не злоупотребляем напитком. Следовательно, если вечером вам захочется выпить какао, смело наслаждайтесь и ваш сон будет спокойным.

Источник: Бережи себе