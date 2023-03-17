Основний аргумент прибічників думки, що какао ввечері не варто пити, що воно містить кофеїн. Це дійсно так. Проте є нюанс.

За даними Міністерства сільського господарства США вміст кофеїну в 100 г какао — 230 мкг. Для порівняння — 100 г розчинної кави містять 3 140 мкг речовини, яка бадьорить.

Какао також багате на іще один стимулятор – теобромін. Проте, на відміну від кофеїну, віна дуже м’яко впливає на організм людини. Більше того, є багато досліджень, які свідчать, що какао без цукру покращує загальне самопочуття. Зокрема, напій допомагає розслабитись, зменшує тривожність та знижує артеріальний тиск, а також відновлює циркадні ритми. Часто саме какао радять вживати людям, які страждають на безсоння.

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Крім того какао містить безліч корисних речовин: вітаміни, флавоноїди, антиоксиданти. Є дослідження про його позитивний вплив на серцево-судинну систему.

Звісно, користь какао зберігається тоді, коли ми не зловживаємо напоєм. Тож, якщо увечері вам захочеться випити какао, сміливо смакуйте і матимете спокійний сон.

Джерело: Бережи себе