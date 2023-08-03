Низкое либидо, или, как формулируют эту проблему специалисты — гипоактивное расстройство полового влечения, встречается как у женщин, так и у мужчин. Это может вызвать серьезные проблемы в отношениях.

— Желание секса основано на сложном взаимодействии многих вещей, влияющих на близость, — говорит Грэм Кинг, доктор медицинских наук, врач семейной медицины.

К примеру, что чаще всего способствует прогрессированию низкого либидо у мужчин?

Грэм Кинг называет четыре фактора.

Физические проблемы

Увеличение веса, диабет, высокое кровяное давление, эндокринные нарушения и высокий уровень холестерина могут повлиять на способность поддерживать эрекцию или снизить половое влечение.

Это можно исправить с помощью диеты, физических упражнений и медикаментозного лечения.

Потеря эмоциональной близости

— Меня всегда поражало, насколько мужчины преданы своей работе, спортивным командам или внеклассным занятиям, но отношения воспринимают как данность, которая существует сама по себе, — говорит врач.

Это неправильный подход. Отношения, близость и сексуальное здоровье требуют работы и усилий. Во многих случаях именно отсутствие эмоциональной связи может привести к снижению либидо у обоих партнеров.

Лекарства

Многие лекарства, используемые при тревоге и депрессии, могут снижать либидо у мужчин и, в некоторых случаях, задерживать оргазм. Однако не стоит прекращать прием каких-либо назначенных врачом лекарств, не посоветовавшись с ним.

Алкоголь и наркотики

Частое употребление алкоголя может снизить уровень тестостерона и увеличить риск эректильной дисфункции и низкого либидо.

— Некоторые наркотики действительно повышают половое влечение. Но лишь на короткое время, а затем неизменно следуют долгосрочные негативные последствия для сексуальной функции, — говорит Кинг.

Низкое либидо у женщин

Проблема низкого либидо у женщин, по утверждению Кинга, еще более сложная. Ее причины варьируются от прошлого негативного и оскорбительного опыта в сексе до усталости и стресса.

Усталость

Многие женщины, у которых, казалось бы, прекрасная семья, не только не высыпаются по несколько недель, но и месяцами не занимаются спортом. Все некогда. Неудивительно, что они говорят, что чувствуют себя истощенными и сексуально мертвыми.

2. Лекарства

Депрессия и тревога сами по себе приводят к снижению либидо. Тем не менее, лекарства для лечения этих состояний могут усугубить проблему.

— Это не повод прекращать прием важного препарата, но стоит обсудить эту тему со специалистом, — говорит врач.

Прибавка в весе

Прибавка в весе может привести к упадку энергии, негативному восприятию себя и потере близости с любимым человеком.

Гормональные изменения

Уровень эстрогена падает во время менопаузы и может сильно повлиять на либидо. Это часто вызывает сухость влагалища и приводит к болезненному или неудобному сексу. Гормональные контрацептивы также могут вызывать снижение либидо.

Кризис взаимоотношений

Для многих женщин эмоциональная близость необходима для сексуальной близости. Проблемы в отношениях, такие как нерешенные конфликты или утрата доверия, могут быть основными причинами низкого сексуального влечения.

Как получить помощь при низком либидо

Во-первых, поговорите с врачом, который прошел обучение в области лечения сексуального здоровья. Даже ваш семейный врач сможет порекомендовать надежного эксперта.

— Помните, лечение низкого либидо можно начинать только после признания, что проблема существует. А обращение за профессиональной помощью станет началом восстановления, — говорит доктор Кинг.

Источник: Mayo clinic