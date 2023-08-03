Низьке лібідо, або, як формулюють цю проблему фахівці – гіпоактивний розлад статевого потягу, зустрічається як у жінок, так і у чоловіків. Це може викликати серйозні проблеми у стосунках.

– Бажання сексу ґрунтується на складній взаємодії багатьох речей, що впливають на близькість, – каже Грем Кінг, доктор медичних наук, лікар сімейної медицини.

Приміром, що найчастіше сприяє прогресуванню низького лібідо в чоловіків?

Грем Кінг називає чотири чинники.

Фізичні проблеми

Збільшення ваги, діабет, високий кров’яний тиск, ендокринні порушення та високий рівень холестерину можуть вплинути на здатність підтримувати ерекцію або знизити статевий потяг.

Це можна виправити за допомогою дієти, фізичних вправ і медикаментозного лікування.

Втрата емоційної близькості

– Мене завжди вражало, наскільки чоловіки віддані своїй роботі, спортивним командам чи позакласним заняттям, але стосунки сприймають як даність, що існує сама собою, – каже лікар.

Це неправильний підхід. Стосунки, близькість і сексуальне здоров’я потребують роботи та зусиль. У багатьох випадках саме відсутність емоційного зв’язку може призвести до зниження лібідо в обох партнерів.

Ліки

Багато ліків, які використовують для подолання тривоги і депресії, можуть знижувати лібідо у чоловіків і, в деяких випадках, затримувати оргазм. Однак не варто припиняти приймання будь-яких прописаних ліків, не порадившись із лікарем.

Алкоголь і наркотики

Часте вживання алкоголю може знизити рівень тестостерону і збільшити ризик еректильної дисфункції та низького лібідо.

– Деякі наркотики дійсно спочатку підвищують статевий потяг. Але лише на короткий час, а потім незмінно слідують довгострокові негативні наслідки для сексуальної функції, – каже Кінг.

Низьке лібідо у жінок

Проблема низького лібідо у жінок, за твердженням Кінга, ще складніша. Її причини варіюються від минулого негативного й образливого досвіду в сексі до втоми та стресу.

Втома

Багато жінок, у яких, здавалося б, чудова сім’я, не тільки не висипаються по кілька тижнів, а й місяцями не займаються спортом. Усе ніколи. Не дивно, що вони кажуть, що почуваються виснаженими і сексуально мертвими.

2. Ліки

Депресія і тривога самі собою призводять до зниження лібідо. Проте ліки для лікування цих станів можуть посилити проблему.

– Це не привід припиняти прийом важливого препарату, але варто обговорити цю тему з фахівцем, – каже лікар.

Збільшення ваги

Збільшення ваги може призвести до негативного сприйняття себе і втрати близькості з коханою людиною.

Гормональні зміни

Рівень естрогену падає під час менопаузи і може сильно вплинути на лібідо. Це часто спричиняє сухість піхви і призводить до болісного або незручного сексу. Гормональні контрацептиви також можуть спричиняти зниження лібідо.

Криза взаємовідносин

Для багатьох жінок емоційна близькість необхідна для сексуального задоволення.

Проблеми у стосунках, як-от невирішені конфлікти або проблеми з довірою, можуть бути основними причинами низького сексуального потягу.

Як отримати допомогу в разі низького лібідо

По-перше, поговоріть із фахівцем, який пройшов навчання в галузі лікування сексуального здоров’я. Навіть ваш сімейний лікар зможе порекомендувати надійного експерта.

– Пам’ятайте, лікування низького лібідо можна розпочинати лише після визнання, що проблема існує. А звернення за професійною допомогою стане початком відновлення, – каже доктор Кінг.

Джерело: Mayo clinic