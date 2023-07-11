Сексуальне здоров’я – невід’ємна частина повноцінного життя, що приносить задоволення, і розстановка пріоритетів має важливе значення для загального благополуччя!

Що відбувається з вашим сексуальним здоров’ям, коли ви не займаєтеся сексом протягом тривалого часу?

Доктор Санджай Кумават – психіатр і сексолог лікарні Фортіс у Мумбаї назвав п’ять наслідків відсутності сексу протягом тривалого періоду.

1. Зниження лібідо і бажання

Коли між сексуальними контактами проходить значний період часу, це може призвести до зниження лібідо, через що стає складніше збудитися і відчути сексуальне бажання.

А зниження сексуального бажання може створити порочне коло, оскільки що довше зберігається розрив, то важче стає відновити початковий рівень потягу.

2. Еректильна дисфункція і занепокоєння з приводу сексуальної спроможності

Для чоловіків тривалі періоди без сексуальної активності можуть збільшити ризик розвитку еректильної дисфункції. Відсутність регулярної сексуальної стимуляції може вплинути на приплив крові до статевого члена і знизити здатність досягати та підтримувати ерекцію.

Крім того, занепокоєння з приводу своєї сексуальної спроможності може ще більше посилити проблему.

3. Сухість піхви і болючість статевого акту

У жінок саме сексуальне збудження і статевий акт сприяють виробленню природного мастила, яке полегшує проникнення і робить сексуальну активність приємнішою. Без регулярної сексуальної стимуляції тканини піхви можуть стати сухими і менш еластичними, що призводить до дискомфорту, болю і навіть мікророзривів під час статевого акту.

4. Ослаблення м’язів тазового дна

Тривала перерва в сексуальних стосунках може призвести до ослаблення м’язів тазового дна, збільшення ризику нетримання сечі, пролапсу тазових органів і зниження сексуального задоволення.

5. Емоційні проблеми та проблеми у стосунках

Тривалі перерви в сексуальній активності можуть призвести до незадоволеності, зокрема стосунками взагалі, до конфліктів, взаємних образ.

Відкрите спілкування і звернення за професійною допомогою, якщо це необхідно, можуть допомогти розв’язати ці проблеми і відновити здорові сексуальні стосунки.

Джерело: Healthshots