Тату — это изображение (рисунок, орнамент, надпись), нанесенное на поверхность тела методом прокалывания верхнего слоя дермы с введением соответствующего пигмента.

Сегодня татуировки можно увидеть почти у каждого, ведь эти узоры обладают большой популярностью.

Факты ICTV узнавали, почему нельзя делать тату летом и какие могут быть последствия.

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После сеанса мастера всегда заклеиваются тату специальной заживляющей пленкой и рассказывают клиенту, как правильно ухаживать за кожей.

Если не соблюдать правила и не ухаживать за свежей татуировкой, кожа будет плохо заживать, рисунок может потерять яркость, кроме того, существуют риски подхватить инфекцию.

Мастера татуировки отмечают, что в холодное время года легче ухаживать за татуировкой и соблюдать все правила! Дело в том, что летом чувствительность нашей кожи повышается из-за воздействия солнца, высокой температуры воздуха и влажности.

А это может вызвать воспаление и другие проблемы с татуировкой в процессе заживления. На этом также настаивает тату-мастер Екатерина.

— Лучшее время для тату — это холодные времена года, то есть, зима, осень и ранняя весна. Просто летом, из-за сильной жары, тату будет заживать значительно тяжелее и дольше, — отмечает мастер.

Также на новую татуировку очень влияет пот, который летом выделяется дважды сильнее.

— Летом выделяется больше пота. Соответственно, после того, как мастер заклеит тату пленкой, она может быстро отклеиться. А это уже опасно, — добавляет мастер.

Также летом нужно следить, чтобы татуировка не парилась под заживляющей пленкой. Ведь от запаривания большое количество пигмента просто выйдет из-под кожи и в татуировке будут пробелы.

— Также летом, на прямых солнечных лучах, свежий пигмент может вызвать аллергическую реакцию, особенно это касается цветных тату, — добавляет мастер Екатерина.

Итак, существует несколько причин, почему не рекомендуется делать тату летом:

Повышенная чувствительность кожи — может вызвать воспаление и другие проблемы во время процедуры нанесения тату. Риск инфекций: лето — сезон пляжей, бассейнов и водоемов. Именно там можно легко подхватить инфекции, особенно, если кожа после татуировки недостаточно зажила. Солнечные лучи могут повлиять на качество татуировки и сделать ее менее яркой, а также вызвать ожоги и боль. Пот может быть вредным для свежей татуировки, так как замедляет процесс заживления.

Если вы решили сделать татуировку летом, советуем быть очень осторожными и следовать всем инструкциям по уходу. Также помните о защите кожи от солнца и избегайте физических нагрузок и плавания в воде в течение нескольких недель после сеанса.

Как ухаживать за татуировкой после сеанса

Специалисты студии Passion Needles TattooWorkshop отмечают, что после сеанса, мастер заклеит татуировку заживляющей пленкой. С ней нужно ходить пять дней. ⠀

С защитной пленкой вы можете принимать душ и выходить на улицу, однако стоит отказаться от:

Занятий спортом. Физические нагрузки лучше отложить на несколько дней.

Посещение бани, саун, бассейнов — также нужно отложить около на три недели (зависит от размера вашей татуировки).

Пребывание под прямыми солнечными лучами.

Как правило, сам процесс заживления состоит из трех этапов:

первые пять дней с заживляющей пленкой;

затем нужно снять пленку (под тепловой водой), промыть татуировку с мылом и начать наносить заживляющий крем, каждые 3-4 ч. Такие процедуры проводим в течение пяти дней;

следующие три недели нужно увлажнять татуировку специальным маслом или увлажняющим кремом три раза в сутки.

Также специалисты студии Passion Needles TattooWorkshop советуют использовать солнцезащитные кремы летом и увлажняющие масла зимой. Ведь участки кожи с татуировками нуждаются в уходе.