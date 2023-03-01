Тату – це зображення (малюнок, орнамент, напис), нанесене на поверхню тіла методом проколювання верхнього шару дерми з введенням відповідного пігменту.

Сьогодні татуювання можна побачити майже у кожного, адже ці візерунки володіють неабиякою популярністю.

Факти ICTV дізнавалися, чому не можна робити тату влітку та які можуть бути наслідки.

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Тату влітку: чому краще дочекатися зими

Після сеансу татуювання, майстри завжди заклеюються тату спеціальною загоювальною плівкою та розповідають клієнту, як правильно доглядати за шкірою.

Якщо не дотримуватись правил та не доглядати за свіжим татуюванням, шкіра буде погано загоюватись, малюнок може втратити яскравість, крім того, існують ризики підхопити інфекцію.

Майстри з татуювання зазначають, що в холодну пору року легше доглядати за татуювання та дотримуватись усіх правил! Річ у тім, що влітку чутливість нашої шкіри підвищується через дію сонця, високу температуру повітря та вологість.

А це може спричинити запалення та інші проблеми з татуюванням у процесі загоєння. На цьому також наполягає тату-майстер Катерина.

– Найкращий час для тату – це холодні пори року, тобто, зима, осінь та рання весна. Просто влітку, через сильну спеку, тату буде загоюватись значно важче та довше, – зазначає тату-майстер.

Також на нове татуювання дуже впливає піт, який влітку виділяється двічі сильніше.

– Влітку виділяється більше поту. Відповідно, після того, як майстер заклеїть тату плівкою, вона може швидко відклеїтись. А це вже небезпечно, – додає майстер.

Також влітку потрібно слідкувати, аби татуювання не парилось під загоювальною плівкою. Адже від запарення велика кількість пігменту просто вийде з під шкіри та в татуюванні будуть пробіли.

– Також влітку, на прямих сонячних променях, свіжий пігмент може викликати алергічну реакцію, особливо це стосується кольорових тату, – додає майстер Катерина.

Отож, існує кілька причин, чому не рекомендується робити тату влітку:

Підвищена чутливість шкіри – може спричинити запалення та інші проблеми під час процедури нанесення тату. Ризик інфекцій: літо – сезон пляжів, басейнів та водойм. Саме там можна легко підхопити інфекції, особливо, якщо шкіра після татуювання недостатньо загоїлась. Сонячні промені можуть вплинути на якість тату та зробити його менш яскравим, а також спричинити опіки та біль. Піт шкідливий для свіжого татуювання, оскільки буде сповільнювати процес загоєння.

Якщо ви вирішили зробити тату влітку, радимо бути дуже обережними та дотримуватися всіх інструкцій щодо догляду за татуюванням. Також памʼятайте про захист шкіри від сонця та уникайте фізичних навантажень та плавання в воді протягом кількох тижнів після сеансу.

Як доглядати за татуюванням після сеансу

Фахівці студії Passion Needles TattooWorkshop зазначають, що після сеансу майстер заклеїть татуювання загоювальною плівкою. З нею потрібно ходити пʼять днів. ⠀

З захисною плівкою ви можете приймати душ та виходити на вулицю, проте варто відмовитись від:

Занять спортом. Фізичні навантаження краще відкласти на декілька днів.

Відвідування бані, саун, басейнів – також потрібно відкласти близько на три тижні (залежить від розміру вашого татуювання).

Перебування під прямими сонячними променями.

Загалом сам процес загоєння складається з трьох етапів:

перші пʼять днів з загоювальною плівкою;

потім потрібно зняти плівку (під тепловою водою), промити татуювання з милом та почати наносити загоювальний крем, кожні 3-4 год. Такі процедури проводимо протягом пʼяти днів;

наступні три тижні потрібно зволожувати татуювання спеціальною олією або зволожувальним кремом три рази на добу.

Також фахівці студії Passion Needles TattooWorkshop радять використовувати сонцезахисні креми влітку та зволожувальні олійки взимку. Адже ділянки шкіри з татуюваннями потребують догляду.