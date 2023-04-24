Красивые и ухоженные волосы — украшение каждой женщины. Однако существует распространенная проблема, которая беспокоит многих девушек — после мытья волосы жирнеют слишком быстро.

Это происходит из-за активной работы сальных желез кожи головы, а также зависит от внешних факторов.

Факты ICTV узнавали, почему волосы быстро жирнеют и как справиться с этой проблемой.

Почему быстро жирнеют волосы — главные причины

Кожное сало — естественный механизм для защиты от бактерий, оно создает верхний смазывающий слой, увлажняет волосы и эпидермис. То есть жирность волос — это естественный и вполне нормальный процесс.

Однако, если сальные железы начинают работать неправильно, жирность кожи получается чрезмерной, а пряди очень быстро загрязняются.

Врач-трихолог, косметолог и дерматолог Марина Болотюк рассказала о главных причинах повышенной жирности кожи головы.

По мнению трихолога, волосы быстро пачкаются из-за:

стресса, который не проходит для нашего организма бесследно, а приводит к скачку кортизола, то есть гормона стресса. Кортизол активирует себоциты (клетки, вырабатывающие кожный жир) и кожа головы становится жирной;

который не проходит для нашего организма бесследно, а приводит к скачку кортизола, то есть гормона стресса. Кортизол активирует себоциты (клетки, вырабатывающие кожный жир) и кожа головы становится жирной; гормональных дисфункций — нарушение андрогенов провоцирует чрезмерную жирность. Кроме того, прием средств, влияющих на гормональный фон, также может сказаться на состоянии кожи головы;

— нарушение андрогенов провоцирует чрезмерную жирность. Кроме того, прием средств, влияющих на гормональный фон, также может сказаться на состоянии кожи головы; неправильного питания — постоянное употребление жирной, жареной пищи и сладостей способствует ухудшению состояния волос. Чтобы предотвратить чрезмерное образование кожного жира, стоит обратить внимание на питание, ограничить потребление сахаров, особенно простых;

— постоянное употребление жирной, жареной пищи и сладостей способствует ухудшению состояния волос. Чтобы предотвратить чрезмерное образование кожного жира, стоит обратить внимание на питание, ограничить потребление сахаров, особенно простых; неправильного ухода — девушкам необходимо выбирать те шампуни, которые предназначены именно для их кожи головы. Также врач советует обращать внимание на состав средств, чтобы не нанести дополнительного вреда волосам.

Кроме того, грязные полотенца и расчески также могут стать причиной быстрого загрязнения волос. Поэтому важно вовремя заменять полотенца для волос и мыть расчески.

Что делать, чтобы волосы долго не жирнели

Врач-хирург Алла Виленская дает девушкам несколько эффективных советов, которые помогут побороть чрезмерную жирность волос.

Следите за температурой воды. Она должна быть не горячей, а лучше — прохладной. Ведь тепло провоцирует выработку кожного сала. Кроме того, бани и сауны тоже провоцируют чрезмерную стимуляцию сальных желез.

Шампунь должен быть для жирного типа кожи головы. Не для усиления роста волос, не для сухих кончиков — это все маркетинг. Цель шампуня — очистить кожу.

Можно использовать шампуни, в составе которых есть экстракты крапивы, шалфея, хвоща полевого, лопуха, цитрусовых.

Правильно наносите шампунь — только на кожу головы, дважды за одно мытье. Если говорим о лечебных шампунях, то следует выдерживать их на себе по 2-3 мин при каждом нанесении.

Мыть голову нужно при необходимости, хоть каждый день. Можно использовать также сульфатные шампуни, потому что они хорошо очищают волосы, но мыть ими волосы каждый день нельзя, ведь это может вызвать чрезмерную сухость и раздражение.

Гигиена расчесывания — следите за состоянием своей расчески, она должна быть чистой.

Используйте пилинги для кожи головы один раз в неделю перед мытьем. Обычно пилинги содержат компоненты, которые сдувают наслоение сала. Это очень важно, потому что шампуней обычно недостаточно для очистки от себума/грязи/стайлинга/силиконов.

Дайте волосам высохнуть самостоятельно или используйте фен в холодном режиме (держать его на расстоянии 30 см от головы).

Бальзамы, маски и кондиционеры наносить только на длину волос.

Не спите с мокрой головой, ведь тепло и влага между кожей и подушкой — идеальные условия для грибковой инфекции.

Следить за питанием. Стоит исключить сладкое.

— Если волосы жирнеют слишком быстро и это сопровождается акнеобразной сыпью, чрезмерным ростом волос в тех местах, где раньше этого не было — это повод сходить к эндокринологу, потому что причина может быть в андрогенах, — советует Виленская.