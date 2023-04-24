Гарне та доглянуте волосся – принада кожної жінки. Проте існує поширена проблема, яка турбує багатьох дівчат – після миття волосся жирніє занадто швидко.

Це відбувається через активну роботу сальних залоз шкіри голови, а також залежить від зовнішніх факторів.

Факти ICTV дізнавалися, чому волосся швидко жирніє та як впоратися з цією проблемою.

Чому швидко жирніє волосся – головні причини

Шкірне сало — природний механізм для захисту від бактерій, воно створює верхній змащувальний шар, зволожує волосся та епідерміс. Тобто жирність пасм – це природній та цілком нормальний процес.

Проте, якщо сальні залози починають працювати неправильно, жирність шкіри виходить надмірною, а пасма дуже швидко забруднюються.

Лікар-трихолог, косметолог та дерматолог Марина Болотюк розповіла про головні причини підвищеної жирності шкіри голови.

На думку трихолога, волосся швидко брудниться через:

стрес , який не проходить для нашого організму безслідно, а призводить до стрибка кортизолу, тобто гормону стресу. Кортизол активує себоцити (клітини, що виробляють шкірне сало) і шкіра голови стає жирною;

, який не проходить для нашого організму безслідно, а призводить до стрибка кортизолу, тобто гормону стресу. Кортизол активує себоцити (клітини, що виробляють шкірне сало) і шкіра голови стає жирною; гормональні дисфункції – порушення андрогенів провокує надмірну жирність. Крім того, прийом засобів, що впливають на гормональний фон, також може позначитися на стані шкіри голови;

порушення андрогенів провокує надмірну жирність. Крім того, прийом засобів, що впливають на гормональний фон, також може позначитися на стані шкіри голови; неправильне харчування – постійне вживання жирної, смаженої їжі та солодощів сприяє погіршенню стану волосся. Аби запобігти надмірному утворенню шкірного жиру, варто звернути увагу на харчування, обмежити споживання цукрів, особливо простих;

– постійне вживання жирної, смаженої їжі та солодощів сприяє погіршенню стану волосся. Аби запобігти надмірному утворенню шкірного жиру, варто звернути увагу на харчування, обмежити споживання цукрів, особливо простих; неправильний догляд – дівчатам необхідно обирати ті шампуні, які призначені саме для їх шкіри голови. Також лікар радить звертати увагу на склад засобів, щоб не завдати додаткової шкоди волоссю.

Крім того, брудні рушники та гребінці також можуть стати причиною швидкого забруднення волосся. Тому важливо вчасно замінювати рушники для волосся та мити свої гребінці.

Що робити, щоб волосся довго не жирніло

Лікар-хірург Алла Віленська дає дівчатам кілька ефективних порад, які допоможуть побороти надмірну жирність волосся.

Слідкуйте за температурою води. Вона має бути не гарячою, а краще – прохолодною. Адже тепло провокує вироблення шкірного сала. Крім того, бані та сауни теж провокують надмірну стимуляцію сальних залоз.

Шампунь має бути для жирного типу шкіри голови. Не для посилення росту волосся, не для сухих кінчиків – це все маркетинг. Мета шампуню – це очищення шкіри.

Можна використовувати шампуні, у складі яких є екстракти кропиви, шавлії, хвоща польового, лопуха, цитрусових.

Правильно наносьте шампунь – лише на шкіру голови, двічі за одне миття. Якщо говоримо про лікувальні шампуні, то слід витримувати їх на собі по 2-3 хв при кожному нанесенні.

Мити голову потрібно за потреби, хоч кожного дня. Можна використовувати також сульфатні шампуні, бо вони добре очищують волосся, але ними мити волосся кожного дня не можна, адже це може викликати надмірну сухість та подразнення.

Гігієна розчісування – слідкуйте за станом свого гребінця, він має бути чистим.

Використовуйте пілінги для шкіри голови один раз на тиждень перед миттям. Зазвичай пілінги містять компоненти, які спушують нашарування сала. Це дуже важливо, бо шампунів зазвичай недостатньо для очищення від себуму/бруду/стайлінгу/силіконів.

Давайте волоссю висохнути самостійно або використовуйте фен у холодному режимі (тримати його на відстані 30 см від голови).

Бальзами, маски та кондиціонери наносити лише на довжину волосся.

Не спіть з мокрою головою, адже тепло й волога між шкірою та подушкою – ідеальні умови для грибкової інфекції.

Слідкувати за харчуванням. Варто виключити солодке.

– Якщо волосся жирніє занадто швидко і це супроводжується акнеподібним висипом, надмірним ростом волосся в тих місцях, де раніше цього не було – це привід сходити до ендокринолога, бо причина може бути в андрогенах, – радить Віленська.