Появление морщин — естественный процесс, однако каждая женщина мечтает о том, чтобы его оттянуть на более поздний срок.

Косметолог Дарья Тищенко в социальных сетях рассказала, почему возникают морщины и можно ли предотвратить их появление.

— Морщины как мимические, так и статические появляются с возрастом. Именно в этот период работа сальных желез ослабевает, соответственно, количество жиров уменьшается, — отметила специалист.

Белки и витамины также оказываются в дефиците. Кожа становится очень сухой и чувствительной. При всех этих факторах рано или поздно будут появляться морщины.

Также на возникновение морщин влияет и отношение к собственной коже, ведь правильный уход — залог свежего и подтянутого вида лица.

Иногда люди делают ошибки: используют мыло во время умывания, неправильно наносят отбеливающие кремы, пересушивают кожу, используют некачественную декоративную косметику или недостаточно хорошо очищают кожу.

Многие не знают мер профилактики морщин, которые предусматривают комплексный подход. Активные действия против формирования складок и морщин необходимо делать уже в 25-30 лет, даже если еще не столкнулись с этой проблемой. Однако, не стоит думать, что избавиться от морщин в 40 лет — это безнадежно.

По словам косметолога, чтобы оттянуть появление морщин, подойдут следующие процедуры:

пилинги;

ботулинотерапия;

мезотерапия.

Кроме того, не стоит забывать и о профессиональном домашнем уходе за кожей, ведь это залог успеха и эффективного результата.

Источник: Дарья Тищенко