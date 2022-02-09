Поява зморшок – природний процес, однак кожна жінка мріє про те, щоб його відтягнути на пізніший термін.

Косметолог Дарія Тіщенко у соціальних мережах розповіла, чому виникають зморшки та чи можна запобігти їхній появі.

– Зморшки як мімічні, так і статичні з’являються з віком. Саме в цей період робота сальних залоз слабшає, відповідно, кількість жирів зменшується, – зазначила спеціалістка.

Білки та вітаміни також виявляються в дефіциті. Шкіра стає дуже сухою і чутливою. Під час усіх цих факторів рано чи пізно будуть з’являтися зморшки.

Також на виникнення зморшок впливає і ставлення до власної шкіри, адже правильний догляд – запорука свіжого і підтягнутого вигляду обличчя.

Іноді люди роблять помилки: використовують мило під час умивання, неправильно наносять відбілюючі креми, пересушують шкіру, використовують неякісну декоративну косметику або недостатньо добре очищають шкіру.

Багато хто не знає заходів профілактики зморшок, які передбачають комплексний підхід. Активні дії проти формування складок і зморшок необхідно робити вже у 25-30 років, навіть якщо ще не зіткнулися з цією проблемою. Однак, не варто думати. що позбутися зморшок у 40 років – це безнадійно.

За словами косметолога, щоб відтягнути появу зморшок, підійдуть такі процедури:

пілінги;

ботулінотерапія;

мезотерапія.

Крім того, не варто забувати й про професійний домашній догляд за шкірою, адже це запорука успіху та ефективного результату.

Джерело: Дарія Тіщенко