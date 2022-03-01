Грейпфрут – цитрус, который содержит большое количество витаминов, необходимых для укрепления иммунитета.

Диетолог Галина Слобода рассказала Фактам ICTV, чем полезен грейпфрут и действительно ли он действенен во время похудения.

Польза грейпфрута

Грейпфрут содержит витамины группы А, D, B1, P, бета-каротин, ликопин (антиоксидант), а также всю суточную норму витамина С.

Грейпфрутовый сок имеет в составе калий, кальций, магний, флавоноиды и органические кислоты, а также богат клетчаткой, которая необходима для кишечника.

Фрукт хорош при инфекционных заболеваниях, сахарном диабете, заболеваниях почек, варикозном расширении вен, воспалении легких, повышенной температуре, улучшает сон, пищеварение, снижает кровяное давление.

В пищу можно добавлять не только мякоть грейпфрута, но и перегородки, белую мякоть. Они содержат пектин, который способствует снижению уровня холестерина в крови, активизируют моторно-секреторную и эвакуаторную функцию желудочно-кишечного тракта.

— Не стоит ему придавать каких-то особых магических свойств. Но как источник витаминов, микроэлементов и клетчатки, которые нужны нашему организму – этот фрукт может быть в здоровом рационе, — рассказала диетолог.

Опасность грейпфрута

Грейпфрут, а также его сок — несовместим с очень многими лекарственными средствами, потому что мешает работе фермента, который отвечает за расщепление препаратов.

Большой вред организму может нанести потребление грейпфрутов с лекарственными средствами для лечения сердечно-сосудистой системы (например, непрямыми антикоагулянтами).

Поэтому если человеку нужно длительное время принимать какие-либо лекарства, лучше проконсультироваться с врачом, совместимы ли они с грейпфрутом. Ни в коем случае нельзя запивать лекарство грейпфрутовым соком.

Кто может есть грейпфрут

— Есть грейпфрут могут относительно здоровые люди, которые не принимают на постоянной основе никаких лекарств – две порции фруктов в день (одна порция = одна чашка), — отметила Слобода.

Кроме того, в случае пониженной кислотности желудка этот фрукт будет полезным, ведь способен ее повышать.

Запрещено употреблять грейпфрут в случае обострения желудочно-кишечной патологии: язвенная болезнь, гастрит с повышенной кислотностью, колит, энтерит. Избегать его потребления стоит и во время индивидуальной непереносимости и аллергии.

Грейпфрут во время похудения

— Ходят мифы, что грейпфрут является чудо-средством для похудения. Но его роль в этом преувеличивают, — говорит специалист.

По ее словам, как источник клетчатки и витаминов он ценен, но потребление одних лишь грейпфрутов не решит вопрос снижения веса, здесь нужно полностью пересматривать свое питание и скорректировать образ жизни.

Калорийность грейпфрута — 39 ккал на 100 г. Потреблять грейпфруты ежедневно не нужно, ведь основой рационального питания является разнообразие. Относительно здоровым людям несколько штук в неделю не повредит. В случае постоянного приема лекарства количество фруктов в неделю определяется врачом.

Правильное питание и грейпфрут

Грейпфрут можно легко добавить в рацион, но питаться одним фруктом не стоит. Также не стоит забывать, что грейпфрут содержит фруктозу.

Основой правильного рациона должны быть простые и привычные продукты. Если не покупать разные дорогие суперфуды, то здоровое питание значительно экономит бюджет.