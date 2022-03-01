Грейпфрут – цитрус, що містить велику кількість вітамінів, необхідних для зміцнення імунітету.

Дієтолог Галина Слобода розповіла Фактам ICTV, чим корисний грейпфрут та чи справді він дієвий під час схуднення.

Користь грейпфрута

Грейпфрут містить вітаміни групи А, D, B1, P, бета-каротин, лікопін (антиоксидант), а також всю добову норму вітаміну С.

Грейпфрутовий сік має у складі калій, кальцій, магній, флавоноїди та органічні кислоти, а також багатий клітковиною, яка необхідна для кишечника.

Фрукт корисний під час інфекційних захворювань, цукрового діабету, захворювань нирок, варикозного розширення вен, запалення легень, підвищеної температури, покращує сон, травлення, знижує кров’яний тиск.

В їжу можна додавати не тільки м’якоть грейпфрута, але і перегородки, білу м’якоть. Вони містять пектин, який сприяє зниженню рівня холестерину в крові, активізують моторно-секреторну та евакуаторну функцію шлунково-кишкового тракту.

– Не варто йому надавати якихось особливих магічних властивостей. Але як джерело вітамінів, мікроелементів та клітковини, що потрібні нашому організму – цей фрукт може бути в здоровому раціоні, – розповіла дієтолог.

Небезпека грейпфрута

Грейпфрут, а також його сік – несумісний з дуже багатьма лікарськими засобами, бо заважає роботі ферменту, який відповідає за розщеплення препаратів.

Великої шкоди організму може завдати споживання грейпфрутів з лікарськими засобами для лікування серцево-судинної системи (наприклад, непрямими антикоагулянтами).

Тож якщо людина протягом тривалого часу повинна приймати будь-які ліки, краще проконсультуватися з лікарем, чи сумісні вони з грейпфрутом. В жодному разі не можна запивати ліки грейпфрутовим соком.

Хто може їсти грейпфрут

– Їсти грейпфрут можуть відносно здорові люди, які не приймають на постійній основі жодних ліків – дві порції фруктів на день (одна порція = одна чашка), – зазначила Слобода.

Крім того, у разі зниженої кислотності шлунка цей фрукт буде корисним, адже здатен її підвищувати.

Заборонено вживати грейпфрут у разі загострення шлунково-кишкової патології: виразкова хвороба, гастрит з підвищеною кислотністю, коліт, ентерит. Уникати його споживання варто і під час індивідуальної непереносимості та алергії.

Грейпфрут під час схуднення

Ходять міфи, що грейпфрут є чудо-засобом для схуднення. Але його роль в цьому перебільшують, каже спеціаліст.

За її словами, як джерело клітковини та вітамінів він є цінним, але споживання одних лиш грейпфрутів не вирішить питання зниження ваги, тут потрібно повністю переглядати своє харчування та модифікувати спосіб життя.

Калорійність грейпфрута – 39 ккал на 100 г. Споживати їх щоденно не потрібно, адже основою раціонального харчування є різноманітність. Відносно здоровим людям декілька штук на тиждень не зашкодить. В разі постійного прийому ліків кількість фруктів на тиждень визначається лікарем.

Правильне харчування та грейпфрут

Грейпфрут можна легко додати до раціону, але харчуватися одним фруктом не варто. Також не варто забувати, що грейпфрут містить фруктозу.

Основою правильного раціону мають бути прості та звичні продукти. Якщо не купувати різні дорогі суперфуди, здорове харчування значно економить бюджет.