При окрашивании волос в домашних условиях возникает проблема покрашенных участков кожи на лице. Свежие пятна довольно легко смыть шампунем во время смывания краски, но если у вас не вышло, то мы рекомендуем попробовать следующие проверенные способы.

Хозяйственное мыло. Если вы только смыли краску с волос и остались пятна возьмите хозяйственное мыло и хорошо намыльте участки кожи. Потрите немного и смойте водой.

Сода. Необходимо приготовить кашицу похожую по консистенции на сметану. Для этого возьмите примерно три чайные ложки соды и смешайте с двумя чайными ложками теплой воды. Нанесите на кожу и потрите место, где краска для волос впиталась в кожу. Затем смойте теплой водой.

Спирт или ацетон. Промокните жидкостью ватный диск и протрите место пятна от краски. Если с первого раза не получилось убрать пятно, то промокните еще один ватный диск и приложите на 10 секунд к пятну.

Средство для снятия макияжа. Такой способ не пересушит кожу и справиться с пятном от краски.

Также для удаления краски для волос с кожи есть специальные смывки, которые используются в салонах красоты.

А для того, чтобы после покраски волос в домашних условиях не бороться с пятнами на коже, необходимо провести подготовку. Обязательно наденьте перчатки перед тем как работать с красителями, накройте мебель и наденьте одежду, которая прикроет плечи и руки и которую не жалко будет запачкать. На линию роста волос необходимо нанести жирный крем, который не даст пятнам краски впитаться в кожу и ее будет легко убрать сухим ватным диском.

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