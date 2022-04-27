При фарбуванні волосся в домашніх умовах виникає проблема пофарбованих ділянок шкіри на обличчі. Свіжі плями досить легко змити шампунем під час змивання фарби, але якщо у вас не вийшло, ми рекомендуємо спробувати наступні перевірені способи.

Господарське мило. Якщо ви тільки змили фарбу з волосся і залишилися плями, візьміть господарське мило і добре намильте ділянки шкіри. Потріть трохи та змийте водою.

Сода. Необхідно приготувати кашку схожу за консистенцією на сметану. Для цього візьміть приблизно три чайні ложки соди і змішайте із двома чайними ложками теплої води. Нанесіть на шкіру і потріть місце, де фарба для волосся увібралася в шкіру. Потім змийте теплою водою.

Спирт чи ацетон. Промокніть рідиною ватний диск і протріть плями від фарби. Якщо з першого разу не вдалося прибрати пляму, то промокніть ще один ватний диск і прикладіть на 10 секунд до плями.

Засіб для зняття макіяжу. Такий спосіб не пересушить шкіру і впорається з плямою від фарби.

Також для видалення фарби для волосся зі шкіри є спеціальні змивки, що використовуються в салонах краси.

А щоб після фарбування волосся в домашніх умовах не боротися з плямами на шкірі, необхідно провести підготовку. Обов’язково надягніть рукавички перед тим як працювати з барвниками, накрийте меблі і одягніть одяг, який прикриє плечі і руки і який не шкода забруднити. На лінію росту волосся необхідно нанести жирний крем, який не дасть плям фарби вбратися в шкіру і її легко прибрати сухим ватним диском.

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