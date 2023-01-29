Квалифицированный трихолог, эксперт в области здоровья волос и кожи головы Мэнди в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала, как лучше всего закрасить седые волосы.

— Волшебного лекарства от седых волос пока не существует! Наука постоянно развивается, но до этого прорыва, судя по всем, еще далеко. Поэтому сегодня лучший способ скрыть седину — это краска, — говорит эксперт.

По ее словам, лучший способ закрасить седые волосы — это использовать перманентную краску, которая закроет седину до 100%. В то время, как полуперманентная краска даст эффект лишь на пару недель.

Сейчас смотрят — Поэтому всегда выбирайте перманентную краску, чтобы дать больше покрытия и убедиться, что эти надоедливые оттенки серого исчезли, — рекомендует специалист. По ее словам, если вы хотите обновить образ, не выбирая постоянный цвет, отличным вариантом может быть мелирование, которое придает свежий вид без особого ухода. Источник: Express

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