Квалифицированный трихолог, эксперт в области здоровья волос и кожи головы Мэнди в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала, как лучше всего закрасить седые волосы.
— Волшебного лекарства от седых волос пока не существует! Наука постоянно развивается, но до этого прорыва, судя по всем, еще далеко. Поэтому сегодня лучший способ скрыть седину — это краска, — говорит эксперт.
По ее словам, лучший способ закрасить седые волосы — это использовать перманентную краску, которая закроет седину до 100%. В то время, как полуперманентная краска даст эффект лишь на пару недель.
— Поэтому всегда выбирайте перманентную краску, чтобы дать больше покрытия и убедиться, что эти надоедливые оттенки серого исчезли, — рекомендует специалист.
По ее словам, если вы хотите обновить образ, не выбирая постоянный цвет, отличным вариантом может быть мелирование, которое придает свежий вид без особого ухода.
Источник: Express