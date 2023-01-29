Кваліфікований трихолог, експерт в області здоров’я волосся і шкіри голови Менді в коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла, як найкраще зафарбувати сиве волосся.

– Чарівних ліків від сивого волосся поки не існує! Наука постійно розвивається, але до цього прориву, судячи з усього, ще далеко. Тому сьогодні найкращий спосіб приховати сивину — це фарба, – каже експерт.

За її словами, найкращий спосіб зафарбувати сиве волосся – це використовувати перманентну фарбу, яка закриє сивину до 100%. У той час, як напівперманентна фарба дасть ефект лише на пару тижнів.

Зараз дивляться – Тому завжди вибирайте перманентну фарбу, щоб дати більше покриття і переконатися, що ці надокучливі відтінки сірого зникли, – рекомендує фахівець. За її словами, якщо ви хочете оновити вигляд, не вибираючи постійний колір, чудовим варіантом може бути мелірування, яке надає свіжий вигляд без особливого догляду. Джерело: Express

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